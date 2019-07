“粪”书入选英国年度最怪书名候选名单

Image copyright Diagram Prize shortlist Image caption 两本候选书籍的封面

两本关于粪便的书籍入选英国年度最怪书名奖的候选名单。

这两本书的书名分别是:“How to Poo on a Date”(怎样在约会期间大解)、“The Origin of Faeces”(粪便的来源)。

它们与另外四本书是今年最怪书名奖(Diagram Prize)的候选名单。这个由《书商》杂志(The Bookseller)举办的大奖强调起一个抓人眼球书名的重要性。

“How to Poo on a Date”描述在浪漫交往中的卫生间礼仪;“The Origin of Faeces”从粪便内看生态多样化和全球生态系统。

“poo”是英文俗语,有粪便、拉屎的意思。“faeces”这个拼写方法属英式,解释是粪便、排泄物。

在2012年得奖的书名也与“粪”的英文字有关。“Cooking with Poo”这本泰国菜烹饪书由一名别名叫“Poo”的曼谷厨师撰写,“poo”在泰国语的意思是蟹。

书商杂志的汤姆·狄万幽默地说,一般文学奖只考虑封面与封底之间的内容,那是“肤浅”的做法;他们的大奖还看时代精神。

候选的另外四本书是:Pie-ography: Where Pie Meets Biography(馅饼碰上生物学)、How to Pray When You're Pissed at God(对上帝感到愤怒时怎样祈祷)、Are Trout South African? (鳟鱼是南非籍吗?)Working Class Cats: The Bodega Cats of New York City(工人阶级猫:纽约市的博德加猫)。

候选名单在《书商》杂志的一个联营网站给公众投票,得奖书名在3月21日公布。

(编译:叶珊 责编:尚清)