酷玩乐队推出新单曲视频“午夜”

Image caption 酷玩乐队是深受欢迎的英国摇滚乐队

英国著名摇滚乐队“酷玩乐队”（Coldplay）推了出新的单曲视频“午夜”（Midnight），但是还没有宣布是否能够购买这首单曲的细节。

这首单曲据信将会成为一个新专辑的领衔歌曲，而酷玩乐队此前推出的所有专辑都曾登上英国专辑排行榜的榜首。

酷玩乐队的上一个专辑在2011年推出，名字拗口：“彩绘人生”（Mylo Xyloto）。乐队主唱马丁（Chris Martin）随后表示，下一个专辑的名字要“容易读得多”。

酷玩乐队曾在宣布推出新单曲之前通过“推特”说，“0点在乌兰巴托会有新东西。”

乌兰巴托是蒙古国首都，时间比格林尼治标准时间早8个小时。

去美国演唱

酷玩乐队此前还透露，他们将于3月11日在首届美国iTunes音乐节上演唱。

过去七次iTunes音乐节都是在伦敦举办的，下一次将在美国得克萨斯同“西南偏南（SXSW）音乐节”同时举行。

酷玩乐队上次推出的单曲是为美国科幻影片“饥饿游戏：星火燎原”（The Hunger Games：Catching Fire）创作的歌曲Atlas。

这首歌曲曾获得今年格莱美音乐奖最佳影视媒体作品歌曲提名。

（编译：跃生 责编：尚清）