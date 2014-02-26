酷玩乐队推出新单曲视频“午夜”
- 2014年 2月 26日
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英国著名摇滚乐队“酷玩乐队”（Coldplay）推了出新的单曲视频“午夜”（Midnight），但是还没有宣布是否能够购买这首单曲的细节。
这首单曲据信将会成为一个新专辑的领衔歌曲，而酷玩乐队此前推出的所有专辑都曾登上英国专辑排行榜的榜首。
酷玩乐队的上一个专辑在2011年推出，名字拗口：“彩绘人生”（Mylo Xyloto）。乐队主唱马丁（Chris Martin）随后表示，下一个专辑的名字要“容易读得多”。
酷玩乐队曾在宣布推出新单曲之前通过“推特”说，“0点在乌兰巴托会有新东西。”
乌兰巴托是蒙古国首都，时间比格林尼治标准时间早8个小时。
去美国演唱
酷玩乐队此前还透露，他们将于3月11日在首届美国iTunes音乐节上演唱。
过去七次iTunes音乐节都是在伦敦举办的，下一次将在美国得克萨斯同“西南偏南（SXSW）音乐节”同时举行。
酷玩乐队上次推出的单曲是为美国科幻影片“饥饿游戏：星火燎原”（The Hunger Games：Catching Fire）创作的歌曲Atlas。
这首歌曲曾获得今年格莱美音乐奖最佳影视媒体作品歌曲提名。
（编译：跃生 责编：尚清）