选秀唱罢唱西区 《保镖》主演换新人

Image copyright BBC World Service Image caption 选秀冠军伯克将出演西区音乐剧《保镖》。

曾在英国选秀节目《未知元素》里夺取冠军的女艺人伯克(Alexandra Burke) ，将成为伦敦西区音乐剧《保镖》的新任女主角。

这部音乐剧是根据美国著名歌手惠特妮-休斯顿于1992年拍摄的同名电影改编而成。

伯克将在今年六月替换下的现任“女一号”、英国著名创作歌手奈特(Beverley Knight)。

她形容能主演这部音乐剧是“梦想成真”，她将在剧中饰演最重头的“偶像”、备受困扰的音乐巨星玛荣(Rachel Marron)。

电影《保镖》由好莱坞男星考斯特纳联袂主演，休斯顿在影片中演唱的主题歌《我将永远爱你》(I Will Always Love You)也成为史上最大卖的单曲。

此次，该音乐剧的新主角伯克曾在2008年的选秀节目《未知元素》中，击败男生组合“JLS”，夺取了那一季的冠军。

伯克说：“我可是惠特妮-休斯顿的超级粉丝。如今，我居然将要每晚站在舞台上，扮演由她演红的角色，这简直实在太荣幸了。”

音乐剧版的《保镖》由夏洛克(Thea Sharrock)执导。这部音乐剧自2012年在伦敦西区上演，并将在今年八月底落下帷幕。

伯克透露说：“我将马上开始参加排练，和我共事的演员们、还有幕后的策划团队都很棒。虽然我现在还有些小紧张，但我很期待我六月份的首演。”

曾经在《未知元素》里负责指导伯克的是英国女艺人谢丽尔(Cheryl Cole)。此后，伯克总共发行了两张专辑。

她的首支翻唱单曲《哈里路亚》(Hallelujah)，在英国创下了销量超百万张的战绩。

在伯克即将主演的音乐剧《保镖》里，观众还将听到其它休斯顿的经典名曲，包括《So Emotional》、《One Moment in Time》和《I Wanna Dance With Somebody》。

（编译／责编：孙晨）