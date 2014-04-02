BBC电视剧《滑铁卢路》明年下课

Image caption 《滑铁卢路》内容描述英国一所校风恶劣的中学和里面士气低落的教职员。

BBC电视一台的连续剧《滑铁卢路》（Waterloo Road）将于2015年“寿终正寝”。

《滑铁卢路》（又译《在滑铁卢路上班的白领们》）于2006年3月9日首播，如今已经制作和播放了9季。

《滑铁卢路》是另一套电视剧《足球员太太》（Footballers' Wives）的制作班子的新作品。

《滑铁卢路》内容描述英国一所校风恶劣的中学和里面士气低落的教职员。

BBC在一份声明中说，《滑铁卢路》是一部“非常令人骄傲”的电视剧作品，但它已经接近尾声。

声明说，《滑铁卢路》在2015年播完第10季后将不再制作新一季。取而代之的将是一部新的电视剧。

BBC说，公司有必要为晚上8点钟的黄金时段提供新的电视剧集。

目前，仍有20集《滑铁卢路》在BBC一台等待播出。其中有10集将在今年秋季播出，还有10集尚未拍摄，预计将在2015年与观众见面。

（编译/责编：尚清）