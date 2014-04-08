英国著名艺术家达明恩•赫斯特将出自传

Image copyright Getty Image caption 赫斯特的艺术作品经常具有冲击力，包括用甲醛保存的一只羊和鲨鱼。

英国著名艺术家达明恩·赫斯特（Damien Hirst）将出版他的自传。

来自利兹的赫斯特从一个卑微的背景一跃成为英国最富有的依然在世的艺术家。

根据《星期日泰晤士报》的富豪榜，他的个人财产价值为两亿一千五百万英镑。

该自传的出版将由企鹅图书公司承办。

赫丝特选择了记者詹姆斯·福克斯为他的自传代笔。

福克斯曾为滚石乐队吉他手基思·理查兹写自传。他还写过一本名为《白色祸害》的书，讲述了1941年在肯尼亚欢乐谷发生的一起谋杀案。

赫斯特是英国年轻艺术家（ YBA ）的运动创始成员之一，该运动也包括翠西·艾敏、莎拉·卢卡斯和马克·渥林格等英国知名艺术人。

他们当中许多人于1980年代后期在伦敦金史密斯学院读书。

他们的第一个大型展览在一个仓库里举行，吸引了一批有影响的艺术收藏家，其中包括成为赫斯特的最大支持者之一查尔斯·萨奇。

赫斯特的艺术作品经常具有冲击力，包括用防腐剂甲醛保存的一只羊和鲨鱼。

在2008年举行的一次为期两天的拍卖会上，他的作品筹集了创纪录的1.11亿英镑。

（编译/责编：尚清）