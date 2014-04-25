英国推出英中港三地艺术家交流计划

Image copyright z Image caption 中央美术学院副院长徐冰及英国伦敦皇家艺术学院秘书长兼学院主管Charles Saumarez Smith摄于北京中央美术学院

英国伦敦皇家艺术学院（The Royal Academy of Arts）周五（25日）宣布即将在香港、北京及伦敦三地举办为期3年的艺术家驻留交流计划。

有关计划由香港艺术及古迹资料研究有限公司（Arts in Heritage Research Limited）、北京中央美术学院（The Central Academy of Fine Arts），以及英国伦敦皇家艺术学院联合策划。

计划将安排八位艺坛新秀参与交流活动，其中四名艺术家由款待单位选出，而另外两个单位则各选派两位艺术家，进行为期四周的交流活动。

获选艺术家会在每年八月初至九月中于三地轮流停驻，并在驻留结束后举行两星期的艺术展。今年夏天由英国伦敦皇家艺术学院先拔头筹，率先主办交流计划。

北京中央美术学院及英国伦敦皇家艺术学院将从旗下学生的申请表格中挑选艺术家参与计划，在香港，艺术及古迹资料研究有限公司则公开邀请年龄30岁以下的艺术、视觉艺术、创意媒体及多媒体艺术的研究院学生报名参加。

计划现已接受报名，详情请浏览艺术及古迹资料研究有限公司网站http://ahr.org.hk。

英国伦敦皇家艺术学院秘书长兼学院主管Charles Saumarez Smith表示：“英国伦敦皇家艺术学院由艺术家负责营运，专门培育明日艺坛新星，致力促成创新计划、对话及教育交流活动，与世界各地的艺术社群互相砥砺。透过与艺术及古迹资料研究有限公司、中央美术学院举办交流计划，英国伦敦皇家艺术学院希望能提升学院的教育水平，联系中、港、英三地的新晋艺术家，在国际艺坛进一步推广学习风气，发扬创新意念。”

英国伦敦皇家艺术学院信托人兼艺术及古迹资料研究有限公司创办人之一郑志刚表示：“我非常荣幸能获委任为英国伦敦皇家艺术学院信托人之一，期待能进一步促进香港艺术家与学院之间的连系。相信香港及北京的艺术学生将能受惠于这个全新的艺术家驻留计划，开拓文化视野，令我深感欣慰。”

艺术及古迹资料研究有限公司创办人之一许剑龙表示：“艺术及古迹资料研究有限公司非常高兴能与鼎鼎有名得皇家艺术学院携手合作，希望能透过这个合作计划，为香港新一代艺术家带来崭新的灵感泉源，并跃登国际艺术舞台，同时推广及保育本土文化遗传。”

中央美术学院副院长徐冰表示：“这次能与英国伦敦皇家艺术学院、艺术及古迹资料研究有限公司合作举办交流计划，培育来自北京、香港及伦敦三地的年轻艺术家，中央美术学院非常欣慰。相信本计划将有助中央美术学院学生更深刻体验国际艺坛风貌，同时启发新一代艺术家的彼此了解。”

（撰稿/责编：路西）