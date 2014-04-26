新剧《隐私》：让观众现场玩自拍

Image copyright BBC World Service Image caption 新剧《隐私》日前在伦敦上演，观众被要求发自拍与该剧互动。

剧场通常都会要求观众在开场前关闭手机。但一部名为《隐私》(Privacy)的新剧不仅要求剧场观众的手机保持开机状态，还在演出中让观众玩自拍。

这神奇的一幕发生在《隐私》的上半场。这部新剧本周在伦敦的“东玛仓库”剧场(Donmar Warehouse)上演。

舞台上的演员要求现场观众用手机自拍后，以电邮方式实时发给幕后的一名电脑助理。

到底这些现场观众的自拍照在剧中会变成什么，自然不能“泄密”。但“自拍”确实是主创人员格莱姆(James Graham)在剧中安排的一个“亮点”，用来检验网络对于人们的生活有多重要。

格莱姆承认，在首演前，他对剧场观众是否愿意参与剧中的这项互动“毫无概念”。

他说：“有一种可能性，就是观众根本不想参与。当首演时看到那么多观众举起手机自拍时，那时我剧场生涯里最激动人心的时刻。”

格莱姆曾在2012年出品政治题材话剧《议会大厅》(This House)名声鹊起，该剧不仅受到“奥利维亚大奖”的青睐，门票也销售一空。

此后，格莱姆和新剧《隐私》的剧场总监卢克(Josie Rourke)开始琢磨一部新剧的想法，并希望能揭示政府和大集团如何收集和使用个人信息。

去年夏天斯诺登“泄密”给英国《卫报》的事件，无疑让他们脑海中的剧情加速成形。

虽然斯诺登这个角色并未出现在这部新剧中，但包括《卫报》的多名记者、政客安斯唐恩勋爵、英国外交大臣黑格、以及里夫金德爵士，都成了剧中的角色。

格莱姆和卢克甚至把自己也写入剧中。剧中的“编剧”和“导演”两个角色正是他们的亲身写照，这两个角色分别由麦克吉尔(Joshua McGuire)和特里(Michelle Terry)出演。

《隐私》这部剧不光勾画出政客、新闻记者和社会活动人士的形象，而且每晚从现场观众那里收集的信息，也成为该剧的重要组成部分。

这就意味着，每一场演出都各不相同。

卢克说：“直到晚上七点半开场前，我们才能收集全剧中所需要的信息。这个过程虽然令人极度兴奋，但也有些跟着感觉走。”

Image copyright BBC World Service Image caption 该剧主创人员希望能引发人们对网络上共享数据的思考。

格莱姆插话说：“这对演员的要求也极高。当他们每天走向台前时，他们并不100％知道要发生些什么。”

另外，现场观众除了要自拍，该剧还鼓励他们用谷歌点比萨饼，并让观众更深入地了解自己的手机设置。

卢克解释说：“这部剧的一个目的就是帮助人们理解自己和数据之间的关系。”

格莱姆说：“但我们也不走向另一极端，让人们把自己的手机都丢进垃圾桶。”

他说：“我真心地相信，网络上的很多东西确实让人兴奋。比如，谷歌让我们通过互联网进行搜索、“脸书”让我们和自己的朋友更紧密联系在一起。”

格莱姆接着说：“但有一点很重要，那就是我们自己应该明白这些服务还伴随着什么。我认为，像个梦游的人走进一个文化圈里而不去反思，是很危险的。”

他说：“孩子长到十三、四岁时，就想当然地以为“脸书”就和生活中的水啊、电啊一样，是生活中的必需品。当然，这些网络上的东西是很棒，但是不是适当，需要自己拿主意。”

格莱姆指出，过去五年里人们在网络上共享个人信息是如此迅猛，已经超过了过去五百年来的信息容量。

但这部新剧《隐私》是否也改变了格莱姆自己上网的习惯呢？

他说：“我现在对我拿出来共享的内容保持谨慎态度。当我要点击“推特”、或“信息更新”键时，我会对发表的内容有清醒地认识。如果我决定要发表一个观点，我就得做好准备，为这个举动付出代价。”

而剧场总监卢克每当看到手机屏幕的光映出的观众脸庞时，他总是感觉很开心。

他说：“作为剧场总监，过去我总是在开演前，要求观众关闭手机。现在要求观众务必把手机都开着，让我感到特新鲜。”

（编译／责编：孙晨）