《超凡蜘蛛侠2》首映周末北美票房夺冠

Image copyright Spiderman Image caption 《超凡蜘蛛侠2》本周末登北美票房冠军。

《超凡蜘蛛侠2》（The Amazing Spider-Man 2）在北美首映周末进帐9200万美元，登北美票房冠军。仅次于《美国队长2》（Captain America: The Winter Soldier），成为本年度北美首映周末的票房第二。

另外《超凡蜘蛛侠2》本周末在海外的票房也非常不俗，高达1.16亿美元。这样在海外上映的三周的总票房额达到3.7亿美元。

《超凡蜘蛛侠》第一部曾在2012年的独立日7月4日上映，第一个周末票房为6100万美元。

索尼公司将会在2016和2018年推出另外两部蜘蛛侠的影片。

就在安德鲁·加菲尔德扮演的蜘蛛侠吸引观众眼球的同时，上周末的票房冠军《轻敌复仇战》（The Other Woman）获得了1.42亿美元的票房收入，位居第二位。

《天堂是真》（Heaven Is for Real）和《美国队长2》分别位于票房第三和第四。

（编译/责编：林杉）