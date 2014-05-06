英国伯爵卖山 支付巨额遗产税
- 2014年 5月 6日
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英国的一名贵族为了支付高额遗产税，准备把位于风景胜地湖区的一座山卖掉。
这位贵族是“朗斯代尔伯爵”，其领地在坎伯兰郡。他本名叫休·劳瑟，2006年父亲死后继承了爵位和遗产，但也背上了高达9百万英镑的巨额遗产税。
为了付清税款，朗斯代尔伯爵已经把其领地中一座山放到市场上出售，标价175万英镑。
这座山叫作Blencathra，高869米，占地2676英亩（一英亩相当于中国的6亩）。
朗斯代尔伯爵告诉BBC，卖掉这座山是他最好的选择。否则，他就不得不将他家族已拥有几百年的朗斯代尔庄园分割出售。
他说：“我们不想损害到庄园的核心地区，也不想为了出售房产而让租用庄园土地的农户和其他租户离开。”
庄园领主
购买这座山峰的人，不管是谁，都将获准使用“思雷尔克德庄园领主”的头衔。
新的“庄园领主”有权向英国纹章院申请制订自己的盾形纹章，还将获准在草场上喂养6千多只羊。
Blencathra是一座形似马鞍的山峰，在坎伯兰郡北部地区相当显眼，吸引着来自世界各地的游客。
(编译：秦川/责编：白墨)