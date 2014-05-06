英国伯爵卖山 支付巨额遗产税

Image copyright PA Image caption 朗斯代尔伯爵不得不将他家族已拥有几百年的朗斯代尔庄园分割出售。

英国的一名贵族为了支付高额遗产税，准备把位于风景胜地湖区的一座山卖掉。

这位贵族是“朗斯代尔伯爵”，其领地在坎伯兰郡。他本名叫休·劳瑟，2006年父亲死后继承了爵位和遗产，但也背上了高达9百万英镑的巨额遗产税。

为了付清税款，朗斯代尔伯爵已经把其领地中一座山放到市场上出售，标价175万英镑。

这座山叫作Blencathra，高869米，占地2676英亩（一英亩相当于中国的6亩）。

朗斯代尔伯爵告诉BBC，卖掉这座山是他最好的选择。否则，他就不得不将他家族已拥有几百年的朗斯代尔庄园分割出售。

他说：“我们不想损害到庄园的核心地区，也不想为了出售房产而让租用庄园土地的农户和其他租户离开。”

Image copyright PA Image caption Blencathra是一座形似马鞍的山峰

庄园领主

购买这座山峰的人，不管是谁，都将获准使用“思雷尔克德庄园领主”的头衔。

新的“庄园领主”有权向英国纹章院申请制订自己的盾形纹章，还将获准在草场上喂养6千多只羊。

Blencathra是一座形似马鞍的山峰，在坎伯兰郡北部地区相当显眼，吸引着来自世界各地的游客。

(编译：秦川/责编：白墨)