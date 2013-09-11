BBC英国排行榜（第37周）

Image caption Katy Perry即将推出第4张个人专辑

本周排行榜前10名中有1首新歌，1首上升。

加拿大混血hip pop歌手、创作型音乐人Drake本名Aubrey Drake Graham，1986年出生在多伦多。

Drake15岁的时候在同学父亲的帮助下在一部校园电视剧出演角色，名声鹊起。

Drake从2006年时起自己推出混音碟，音乐才能开始受到关注。

他于2010年6月出版首张个人专辑《Thank Me Later》，成为美国和加拿大专辑排行榜的冠军。

第二年推出的专辑《Take Care》同样取得好成绩。

几年来他已经在全球售出百万张唱片，并获得美国音乐格莱美奖的肯定。

Drake将于本月出版第三张个人专辑《Nothing Was the Same》，其中的第一首单曲《Hold On We’re Going Home》在本周英国单曲排行榜上攀升3位，成为第6名。

全球流行音乐界的话题女王Katy Perry即将于今年10月推出第4张个人专辑《Prism》。

新专辑中的第一首打榜单曲《Roar》已经打入世界多个国家排行榜，本周更是一举成为英国单曲排行榜的第1名。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 下降2位，英国音乐人DJ Fresh的《Earthquake》本周第10；

9. 下降3位，英国hip pop二人组合Rizzle Kicks的新歌《Lost Generation》位列第9；

8. 下降1位，美国著名流行天后Lady Gaga的新歌《Applause》本周第8；

7. 下降2位，90后美国女歌手Miley Cyrus曾经的冠军歌曲《We Can’t Stop》排行第7；

6. 上升3位，加拿大hip pop歌手Drake的《Hold On We’re Going Home》本周第6；

5. 下降1位，美国创作型女歌手Lana Del Rey的《Summertime Sadness》本周排行第5；

4. 下降1位，奥地利电子音乐二人组合Klangkarussell的新歌《Sonnentanz》排行第4；

3. 下降1位，瑞典DJ Avicii曾经连续3周的冠军歌曲《Wake Me Up!》本周第3；

2. 下降1位，英国创作型女歌手Ellie Goulding前3周的冠军歌曲《Burn》本周第2；

1. 全新上榜，美国流行天后Katy Perry的新歌《Roar》成为排行榜冠军歌曲。