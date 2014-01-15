BBC英国排行榜（第3周）

Image caption Matrix & Futurebound的新单曲获得商业成功

本周排行榜前10名中有4上升，2首位置不变。

Matrix & Futurebound是一个来自英国的舞曲二人组合。

Matrix是伦敦人Jamie Quinn，Futurebound是利物浦人Brendan Collins。

两人从2005年起开始合作，推出单曲《Strength 2 Strength》。

2007年，Matrix & Futurebound出版处女专辑《Universal Truth》，随后又推出几张单曲，并未引起多少关注。

2012年，组合与英国歌手Luke Bingham合作，推出单曲《All I Know》，打入英国舞曲排行榜的top 30。

同年年底与说唱艺人Baby Blue合作的单曲《Magnetic Eyes》成为英国舞曲榜的top 5和单曲排行榜的第24名。

终于有了主流成功之后，Matrix & Futurebound本月推出与伦敦歌手Max Marshall合作的单曲《Control》。

这首歌本周在英国单曲排行榜上从第18名跃升至第7名。

美国著名说唱艺人Pharrell Williams的《Happy》两周前成为2014年第一首冠军单曲，上周不敌Pitbull成为第二名。

《Happy》首歌本周强势回归，再次登上英国单曲排行榜的榜首。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 上升17位，美国流行天后Beyonce的新歌《Drunk In Love》本周第10；

9. 下降1位，荷兰DJ Martin Garrix曾经的冠军歌曲《Animals》位列第9；

8. 下降2位，美国著名说唱歌手Eminem曾经的冠军歌曲《The Monster》本周第8；

7. 上升11位，英国二人组合Matrix & Futurebound的新歌《Control》排行第7；

6. 下降1位，英国女歌手Ellie Goulding的《How Long Will I Love You》本周第6；

5. 上升9位，英国加纳裔歌手Fuse ODG的《Million Pound Girl》位列第5；

4. 位置不变，美国创作型歌手Jason Derulo的《Trumpets》排行第4；

3. 位置不变，瑞典DJ Avicii的《Hey Brother》本周第3；

2. 下降1位，古巴裔美国说唱艺人Pitbull上周的冠军歌曲《Timber》位列第2；

1. 上升1位，美国说唱艺人Pharrell Williams的《Happy》成为本周排行榜冠军。

（责编：路西）