BBC英国排行榜（第5周）

Image caption Clean Bandit赢得自己的首支No1单曲

本周排行榜前10名中有3首新歌，1首上升。

The Vamps是2012年成立的英国乐队，几位成员当时通过视频分享网站Youtube和社交网站Facebook结识。

这支乐团从去年开始崭露头角，不断在Youtube上传翻唱和原创单曲，还曾经为老牌乐队McFly的巡演做垫场表演嘉宾。

The Vamps去年10月出版的处女单曲《Can We Dance》一举成为英国单曲排行榜的第2名。

乐队本周出版的第2首单曲《Wild Heart》再次成功打入top 10，成为第3名。

英国电子音乐4人组合Clean Bandit成军于2009年。

乐团成员Jack Patterson，Grace Chatto和Milan Neil Amin-Smith是剑桥大学的校友。

Jack和Grace这一对情侣很早就开始一起玩音乐，Grace唱歌，Jack录音混音。

音乐玩多了，几位好友决定组成乐队，并用一个俄语词的翻译Clean Bandit作为名字。

2012年，乐队推出处女单曲《A + E》，打入英国单曲榜的前100名。

去年3月出版的第3张单曲《Mozart’s House》成为第17名。

如今，Clean Bandit刚刚推出全新单曲《Rather Be》。

这首歌与英国歌手Jess Glynne合作，也是乐队即将出版的处女专辑中的第3首单曲。

首歌一举成为本周英国单曲排行榜冠军歌曲。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 上升8位，澳大利亚创作型歌手Vance Joy的《Riptide》本周第10；

9. 下降1位，英国二人组合Matrix & Futurebound的《Control》位列第9；

8. 下降2位，英国加纳裔歌手Fuse ODG的《Million Pound Girl》本周第8；

7. 下降3位，美国创作型歌手Jason Derulo的《Trumpets》排行第7；

6. 下降3位，瑞典DJ Avicii的《Hey Brother》本周第6；

5. 下降3位，古巴裔美国说唱艺人Pitbull曾经的冠军歌曲《Timber》位列第5；

4. 全新上榜，英国女生组合Neon Jungle的新歌《Braveheart》排行第4；

3. 全新上榜，英国乐队The Vamps的新歌《Wild Heart》本周第3；

2. 下降1位，美国说唱艺人Pharrell Williams曾经的冠军歌曲《Happy》位列第2；

1. 全新上榜，英国电子音乐组合Clean Bandit的新歌《Rather Be》成为本周排行榜冠军。