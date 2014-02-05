BBC英国排行榜（第6周）

Image caption Gorgon City与这两周占据排行榜冠军位置的Clean Bandit有过合作

本周排行榜前10名中有3首新歌，1上升，1首位置不变。

Gorgon City是一支新晋英国电子音乐组合。

这个组合由来自北伦敦的制作人Kye “Foamo” Gibbon和Matt “RackNRuin”Robson-Scott组成。

Gorgon City的首支单曲《The Crypt》在2012年2月出版。

一年之后，组合与创作型歌手Yasmin合作了一首《Real》，成为英国单曲排行榜的第44名。

这首歌还打入英国indie，即独立音乐排行榜的top10。

去年5月，Gorgon City与目前的chart topper Clean Bandit合作推出单曲《Intentions》。

本周，这个组合与尼日利亚裔英国创作型歌手MNEK合作，出版单曲《Ready For Your Love》。

这首歌一出版就大热，打入英国单曲排行榜的top 5，成为第4名。

英国电子音乐4人组合Clean Bandit上周以一首《Rather Be》一举夺得排行榜冠军。

这首歌与英国歌手Jess Glynne合作，是乐队处女专辑中的第3首单曲。

《Rather Be》本周气势不减，蝉联英国单曲排行榜的No.1。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 下降3位，美国创作型歌手Jason Derulo的《Trumpets》本周第10；

9. 上升3位，美国流行天后Beyonce的《Drunk In Love》位列第9；

8. 下降2位，瑞典DJ Avicii的《Hey Brother》本周第8；

7. 下降3位，英国女生组合Neon Jungle的《Braveheart》排行第7；

6. 下降1位，古巴裔美国说唱艺人Pitbull曾经的冠军歌曲《Timber》本周第6；

5. 全新上榜，英国创作型女歌手Katy B的新歌《Crying For No Reason》位列第5；

4. 全新上榜，英国电子音乐二人组合Gorgon City的新歌《Ready For Your Love》排行第4；

3. 下降1位，美国说唱艺人Pharrell Williams曾经的冠军歌曲《Happy》本周第3；

2. 全新上榜，美国著名hip pop艺人will.i.am的新歌《Feelin’ Myself》位列第2；

1. 位置不变，英国电子音乐组合Clean Bandit的新歌《Rather Be》蝉联排行榜冠军。

（责编：路西）