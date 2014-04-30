BBC英国排行榜（第18周）

Image copyright Reuters Image caption 荷兰hip pop歌手Mr Probz大受欢迎

本周排行榜前10名中有4首新歌，1首位置不变。

美国电子舞曲组合Cash Cash来自新泽西州，成立于2008年，成员是Alex、Jean Paul Makhoouf兄弟和好友Samuel Frisch。

几年来这个组合为Kelly Clarkson、Katy Perry、Bruno Mars等歌手制作了一系列单曲，崭露头角。

到目前为止，组合已经推出3张专辑。

Cash Cash去年夏天推出的单曲《Take Me Home》与阿尔巴尼亚裔美国歌手Bebe Rexha合作，打入美国Billboard排行榜的前100名。

这首歌本周刚在英国出版就大热，成为排行榜的第5名。

荷兰hip pop歌手Mr Probz本名Dennis Princewell Stehr，生于1984年，是荷属加勒比海安的列斯岛裔。

他从小就展现音乐天赋，用涂鸦歌词描绘自己每天的生活。2011年初，Mr Probz的荷兰语歌曲在该国大热。

那段时间他开始与多位音乐人合作，吸引更多乐迷关注。

去年9月，Mr Probz通过音乐分享网站SoundCloud免费推出个人处女专辑《The Treatment》，其中有一首单曲《Waves》。

如今，德国电子音乐DJ Robin Schulz制作的这首歌的混音版在本周英国单曲排行榜上大获全胜，登上冠军宝座。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 下降3位，美国说唱艺人Pharrell Williams曾经的冠军歌曲《Happy》本周第10；

9. 下降3位，瑞典歌手Tove Lo的《Stay High》位列第9；

8. 下降5位，英国音乐人Shift K3Y的《Touch》本周第8；

7. 全新上榜，英国女生组合Neon Jungle的新歌《Welcome to the Jungle》排行第7；

6. 全新上榜，美国DJ Cassidy的新歌《Calling All Hearts》本周第6；

5. 全新上榜，美国电子舞曲组合Cash Cash的新歌《Take Me Home》位列第5；

4. 位置不变，美国歌手John Legend的《All Of Me》排行第4；

3. 下降1位，英国电子舞曲双人组合Sigma的《Nobody To Love》本周第3；

2. 下降1位，加拿大女歌手Kiesza上周的冠军歌曲《Hideaway》位列第2；

1. 全新上榜，荷兰hip pop歌手Mr Probz的新歌《Waves》成为排行榜冠军。