BBC精选
头条新闻
土耳其泡菜助宿醉疗法
泡菜是土耳其料理不可或缺的主食。服用一杯天然美味的泡菜汁，能够迅速治愈哪怕是最剧烈的头痛。
- 2019年 1月 8日
新加坡的福利住房能否跟上时代的变化？
新加坡旧时的村庄甘榜已不复存在，取而代之的是在公共组屋项目中兴建的高层建筑。组屋广受认可，但时代在变，它对住户的要求却没变。
- 2019年 1月 6日
为什么说无欲无求才是快乐的捷径
心理学研究表明，越是努力地获得快乐，快乐反而会离我们越远。
- 2019年 1月 7日
居住地与健康：住在农村是否真的更幸福
我们总认为城市是最不健康的居住地，乡村田园最宜居。但研究结果让你大感意外？
- 2018年 6月 18日
肥胖新疗法：欺骗大脑降低食欲
有些人肥胖是因为他们对食物上瘾，无时无刻脑袋不想着吃，这时候就必须对大脑采取极端措施，压制食物对奖赏区的吸引力。
- 2018年 4月 7日
为何幼鳗是西班牙最昂贵的食物？
就像品酒者花五千欧元买一瓶佳酿一样，这实在是超过食材本身的真实价值，但就是有人觉得值这么多钱，就连厨师也搞不懂。
- 2018年 4月 6日
四个试着改变世界的青少年发明家
未成年人不能饮酒，也不能驾车，但可以申请专利。这四位与众不同的青少年凭借突破性的技术尝试解决当今世界面对的难题。
- 2018年 4月 6日
监视无处不在 并将我们等而分之
如果你以为只有上班的地方才有闭路电视，那就错了。监视无处不在，并将我们等而分之。
- 2018年 4月 5日
为何机器人抢不走你的工作——至少现在还不行
下面四个问题让人工智能暂时还没办法抢走你的工作，在机器人跨越这些障碍之前，我们人类还需要守护在它们旁边一起工作。
- 2018年 4月 5日
这是世界上最争强好胜的国家吗？
到新加坡的西方人发现，新加坡社会中有种独特的“怕输”精神，极端一点就成了贪婪而自私的态度，怕输背后的原因是什么？
- 2018年 4月 4日
打造五万英镑手表的神秘工作室
提到手工制作机械钟表，很多人想到的是瑞士名表，但是在英国，也有一些人正在学习和从事这门正在消失的技艺。
- 2018年 4月 4日
大师杰作背后隐藏的种族主义讯息
从史前人类的洞窟壁画，到隐藏着种族主义讯息的黑色方块，黑色在艺术史中既代表了无上光辉，也隐含着不为人知的信息。
- 2018年 4月 3日
管理“乌合之众”的人群心理学
人群并不是盲目松散的聚集，人群与个体一样具有心理独特性，人群心理学被用于处理突发事件，例如生化武器或放射核攻击。
- 2018年 4月 3日
你说话的口音反映出什么？
口音可以反映一个人的社会背景和人的偏见，尽管说的内容一样，不同的口音可能会让听者产生不同的感受，甚至影响信任度。
- 2018年 3月 31日
探索华沙表面下的内在活力
波兰首都华沙虽然有着苦难的过往，但它不断从灰烬中崛起——曾经闻名的优雅风格仍然能够被那些深入了解它的人发现。
- 2018年 3月 30日
异域之美：梵高如何借鉴日本艺术？
虽然梵高从未去过日本，但他在巴黎生活期间受到了日本艺术的影响，后期的作品更是深受影响。
- 2018年 3月 30日
影评：斯皮尔伯格和令人眩目的《头号玩家》
斯皮尔伯格以惊人的沉着证明了没有人能比斯皮尔伯格更斯皮尔伯格。
- 2018年 3月 30日
让二战坦克重见天日的搜索队
现在的白俄罗斯曾经爆发过史上最大规模的坦克战。现在，一个专业搜索小组正在沼泽和森林间寻找已被人们遗忘的二战武器。
- 2018年 3月 29日
《古墓丽影》的劳拉为何不是女性楷模
在这部改编于1990年代电子游戏的电影中，维坎德饰演主角女英雄，和朱莉版的《古墓丽影》相比，新作有什么创新吗？
- 2018年 3月 29日
亚洲收藏市场为何对毕加索作品趋之若鹜？
中国人正在疯狂购买毕加索画作，日本和韩国也大量展出毕加索作品。到底是什么让毕加索的作品在亚洲产生了共鸣？
- 2018年 3月 29日