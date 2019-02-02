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全球巧克力市值屡创新高，巨大的新兴市场不断涌现，可生产商却在苦苦挣扎。为什么会是这样？我们应该担心吗？

2050年就没有巧克力了？最近有多篇文章指出，我们将面临严重的巧克力危机。

全球巧克力市值持续走高，到2025年有望比2015年翻一番。人们认为巧克力有益健康，比如能抗衰老、抗氧化、缓解压力和调节血压等等，因而极大地促进了消费。

巧克力的消费大户是哪里？一直以来，西欧和北美消耗掉了全球一半以上的巧克力。瑞士是世界上的头号“甜品控”，2017年人均吃掉了超过8公斤的巧克力。

Image copyright Getty Images Image caption 印度对巧克力的需求量激增——2016年消耗了近23万吨，较2011年增加50%

尽管发达国家巧克力的消费总量遥遥领先，但未来的增长商机可能会在其它地方。譬如中国和印度，两国的人口都超过十亿。高速城镇化、中产崛起、消费者口味改变，都使巧克力日益受到青睐。

目前，印度是增长最快的巧克力市场之一，过去几年间需求量稳步攀升。2016年消耗超过22.8万吨，较2011年增加50%。印度人爱吃甜食，有些人认为巧克力是健康食品，会毫不犹豫地拿来当零食，巧克力成了人们最喜欢的一种食品。

而在中国，1980年代初实行经济改革伊始，巧克力曾被奉为稀世佳肴。中国对巧克力的消费一直不敌他国，人均年消耗量不足1公斤。

但“咖啡文化”等新风尚的兴起也影响了巧克力的使用和消费，情况正在改变。而且，中国大批有钱人会上网购买高档进口食材，也促使阿里巴巴等零售商反思商业模式，以便在竞争中出人头地。

Image copyright Getty Images Image caption 中国的巧克力消费不敌印度等国，但情况正在改变

巧克力生产陷入危机

然而，巧克力生产商却在苦苦挣扎。生产巧克力所用的可可树十分娇嫩，需要潮湿的热带气候和雨林的遮蔽，能种植的地方很有限。可可树主要生长于西非国家，全球一半以上的可可出自科特迪瓦和加纳两国。

然而，受全球变暖的影响，预计这些国家的可可耕地将会向高地转移，以维持最佳生长条件。可用土地面积不足是个难题，目前很多高地不准种植，或者可能不适宜可可生长。

传染病和其它作物

可可树的天敌多种多样，疾病和虫害是其中两个，估计每年在全球造成的损失占总产量的30%至40%。

Image copyright Getty Images Image caption 今年早些时候，科特迪瓦称，受病毒感染，一个10万公顷的可可种植园必须整体铲除

今年早些时候，科特迪瓦称，受病毒感染，一个10万公顷的可可种植园必须整体铲除

今年六月，科特迪瓦称一个10万公顷的可可种植园感染了可可肿枝病毒，为防止进一步扩散，必须将种植园整体铲除，至少五年后才能在此地再次栽种。

“自然”危害加上价格波动，可可农户会考虑改种利润更高、更易栽培的作物。

印尼是世界第三大可可生产国。由于天气不佳和可可树老化，自2010年起产量连续下跌。结果，一些农户改种了玉米、橡胶或棕榈等其它作物。

生产商瞭望东南

可可树普遍受到威胁，而新兴市场需求旺盛，对可可生产大户是个明显信号。

世界第二大可可出口国加纳瞄准亚洲，特别将中国作为接下来的“大客户”。为提高可可年产，加纳极力从中国进出口银行获得15亿美元贷款。中国的巧克力市场大有前景，共同利益显而易见，合作因而得到两国政府的支持。

其它“热门”之选位于中东和非洲。阿联酋和沙特阿拉伯的人均巧克力消费位居前列，远高于该地区平均水平。消费者认为巧克力是财富的象征，越来越追求高档品牌。

阿尔及利亚的巧克力消费水平也相当可观，但原因不同。欧睿信息咨询公司（Euromonitor）表示，阿尔及利亚人认为巧克力可以补充能量，特别在年轻人中，自用消费呈上涨态势，但较少用于礼尚往来。

你的器材不支持播放多媒体材料 巧克力蛋并不是一开始就这么甜的

真有可持续的巧克力？

大型巧克力生产商都积极参与可持续性发展计划，如雨林联盟（Rainforest Alliance）、国际互世（UTZ）和公平贸易（Fairtrade）等。

总部位于美国的玛氏箭牌糖果（Mars Wrigley Confectionary）凭借2017年的净销售额成为全球糖果制造商的领军者，公司投入10亿美元，帮助培育更耐热的可可。此外，玛氏还在2009年成为首家承诺到2020年实现可可100%认证的大型巧克力公司，同行对手好时（Hershey's）、费列罗（Ferrero）和瑞士莲（Lindt）随后也做出承诺。

亿滋国际（Mondelez International）也希望完全采用可持续的可可。2012年启动的可可生活计划（Cocoa Life）旨在帮助可可农户，妙卡（Milka）是集团旗下最新加入该计划的品牌。

这些都是很大的进步，但供应链的主要利益持份者承认，这还不足以让可可农户脱贫，这也是他们面临的主要问题之一。可可大国科特迪瓦就是一例。通过国际互世认证的可可农户，年收入只会增加84至134欧元（99至158美元）——比非认证的农户高16%左右。

Image copyright Getty Images Image caption 非洲当地的生产商希望对国际可可价格更具影响力，称这样会更好地保护当地农户

其它制约也在逐渐显现，比如认证覆盖的范围不足。农户加入合作计划后才能在认证体系中充分受益。就科特迪瓦而言，目前仅有约30%的农户参加合作计划。另一个难题是确保整个供应链不使用童工，而这基本上无从管控。

非洲当地的可可生产商自有对策，宣布成立一个类似石油输出国组织的联盟。他们进一步协调各国间的生产水平和进出口政策，希望对国际可可价格更具影响力。小农户在全球市场价格震荡中不堪一击，这样做可以更好地保护他们。

现在说“巧克力末日”即将来临也许是夸大其词，但风险确实存在，我们应该关注。

利好的一面是，巧克力行业的主要利益持份者也在尽力。这是否足以保障巧克力的未来，尚待以后见分晓。

注：斯塔尼什列维奇是格勒诺布尔管理学院人力、组织与社会系国际商务学教授。

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