记者来鸿：韩国人的新鞋和老路

Image copyright Image caption 三星的智能手机风靡世界。

1950年代，战后的韩国，半壁江山伤痕累累。短短几十年，韩国一跃成为工业大国、世界上最富有的国家之一。时过境迁，韩国模式是否也该改一改了？韩国人的执著、勤劳举世闻名，但是，这能否足以让韩国应对新挑战？BBC记者彼得·戴故地重游。

一个星期日的早晨，韩国国立中央博物馆内热闹非凡。一群群中小学生正在聚精会神地听老师讲解祖国历史留下的奇妙遗迹。

三层宏大的展厅里面，摆买了代表着过去至少两千年韩国文明史的展品。韩国的国立博物馆真正数得上世界一流。

1990年代我第一次来韩国，那时，韩国还是一个与现在迥异的地方，看上去好像有非常远大、不凡的抱负。

当时，我曾经去三星电子位于水原市的厂址参观。正如韩国举世闻名的老对手日本一样，三星也有专门的橱窗展示未来的家居生活。其中，三星产品将扮演一大主角。

橱窗看上去非常抢眼、但好像也很不现实。韩国那些个“暴发户”难道不就是靠着廉价模仿日本推出的电子精灵、争取在全球市场分一杯羹吗？

Image copyright Reuters Image caption 韩国财阀一直是经济增长的发动机。

来到三星电视机生产线一看，我对韩国宏图大志的疑虑立刻又被加固。正如在日本一样，三星也摆着大大的展示板，昭示早班的业绩：当天出产的电视机当中有15%被质量检查员认定不合格、送回去返修。

我心想，这和日本生产线创下的绝对“全面合格”有多大的差距啊。

不过，20年弹指一挥间，韩国发生了很大的变化。有些家喻户晓的日本公司现在已经彻底被挤出了电视市场。三星已经成为全世界最大的电子产品制造商。

韩国怎么走到的这一天呢？

1953年朝鲜战争结束之时，韩国一穷二白。恢复经济成为一项全国性的大运动。在政府密切引导、支持之下，享有特权的家族性企业迅速成为庞大的集团公司、经济增长的推动器。

靠着韩国“工作狂”劳动力大军的坚韧和执著，这些强人单手擎天的家族公司实力日渐雄厚，成为韩国人所说的财阀。

现在，有些财阀仍然是家喻户晓的名字，比如三星、乐喜金星、现代。另外，在钢铁、造船、建筑等行业，也有规模较小的一些财阀。

虽然许多韩国大集团公司也受到世界经济危机的冲击、在国内面对一些破坏力很大的腐败指控，但是他们仍然是韩国运作的一个重要部分，仍然吸引着韩国新一代最优秀、最聪明的毕业生加盟。

现在，韩国在世界经济排行榜上已经升到了第13位，韩国还想不想按着老路继续往前走？

Image copyright Getty Image caption 朴槿惠总统倡导创意经济。

摩天大厦拔地而起；高铁风驰电掣；通讯最快捷、覆盖最广泛，但是，透过表象，也能看到明显的过劳迹象。

在富裕国家中，韩国人工作时间最长。有些年份，韩国的自杀率位居世界之首。韩国还面临人口老化、下降等问题；韩国家庭债务深重，挣扎着支付按揭，还有一些家庭背负着为子女教育添小灶的重担。

父母希望孩子上好大学、找到好工作，或者能加入财阀的大企业。许多学生不仅天天苦读到深夜，周日早上还要到国立博物馆来参加课外活动。

韩国重建是1960年代朴正熙总统发起的。50年后，朴正熙的女儿、现任总统朴槿惠开始倡导走新路。

朴槿惠领导下的韩国政府提出了搞创意经济的响亮口号。和长期主导韩国经济的大集团公司制造业是强项相比，形成鲜明对比。

不过，韩国政府过去不就是心想事成吗。

过去60年，重建经济给韩国带来的奇迹般的成功，但是，转型成为更加放松、更富创意、更加正常的经济模式，并非易事。

往东看，韩国曾经可以模仿的日本，20多年来一直在正常化的道路上挣扎蹒跚，非常痛苦；往北看，中国也必须搞正常化。

周日一大早来到国家博物馆、陶醉在历史中的那些学生们，关于韩国的未来，需要学的东西可能也很多。

（编译：苏平 责编：路西）