我如何在手机上收听收看音频视频材料？

如欲收听或收看BBC的音频视频材料，你必须先具备一台有所需功能的手机/移动器材。你同时需要启动你的SIM卡（用户识别模块），以便所需数据得 以经过GPRS（通用分组无线业务）或EDGE（对GSM演进的增强数据速率）传送给你。请与你的服务供应商联络，以便取得更多有关资料。

我可以从BBC中文网下载什么格式的材料？

你可以透过我们的手机版网页获取3gp、mp4和mp3格式的材料。

收听收看材料费用多少？

你收听收看材料，BBC并不会向你收取费用。不过，你的服务供应商可能按照你的使用量收费。如果你想清楚了解收费资料，请与你的网络服务供应商联络。

如果你使用手机收听收看BBC的音频视频材料，任何因此而导致的收费，BBC概不负责。

我可以如何控制我收听收看材料时的费用？

如欲限制下载视频时的费用，你有以下的选择：

- 用电脑上网。在我们的手机版网站上的视频材料一般都出现在我们的桌上版本网站内。

- 使用“数据套餐”。如果你使用的是“月费套餐”或者每天定额收费的安排，你每月在用手机上网或者下载视频材料时的费用将可以受到控制，特别是如果你的用量大。请与你的网络服务供应商联络，取得更多有关详情。

- 无线上网。很多手机都有无线上网功能。如果你用这种形式在家中或者利用WiFi热点上网，你将可以控制在下载材料时的费用。如果你不知道你的手机是否有无线上网功能，请与手机生产商或者你的网络服务供应商联络。

- 用蓝牙（Bluetooth）上网。一些BBC手机版视频材料并没有锁上，可以透过蓝牙传送到其他手机，供你和你的朋友共享。

下载材料需要多少时间？

一切取决于你的网速。一般而言，在3G系统上，下载一个短短的视频片段需要大概1-2分钟。如果用无线上网系统，所需时间比较短一点。

视频材料越长，所需时间也越长。

我可以如何改善音质？

一些手机配备有内置扬声器，但是音质不好。你可以使用耳机。

我可以在手机上收听BBC中文网的即时音频直播吗？

BBC中文网暂时没有手机上的即时音频直播服务。