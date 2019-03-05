BBC小测验 你是否只在“同温层”交朋友

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关于社交和人际关系，有很多表述和形容方式，比如物以类聚，人以群分；现代社会人人都像汪洋里的一座座孤岛；话不投机半句多；有/没有共同语言；趣味相投……等等。

社会学研究和人类历史的实证一再证明了一件事：物以类聚、人以群分，这确实是人类智慧的结晶。

用于朋友圈的形容词也不乏贬义，比如沆瀣一气、结党营私；“我们”和“他们”之间的鸿沟似乎永远不会消失。

英国广播公司BBC2018年推出“跨越鸿沟”跨平台专题系列报道（Crossing Divide），今年是第二季。

为此，BBC委托民意调查机构 Ipsos Mori 在2018年11月、12月间就交际圈的多元程度，做一个全球范围的专题在线调查，覆盖27个国家，大约20000人参与的调查。

BBC国际部社会新闻记者瓦莱丽娅·佩拉索 （Valeria Perasso）和多媒体记者安娜·卢西亚·冈萨雷斯（Ana Lucia Gonzalez）根据这项调查制作了一个在线小测试，希望有助于网友对自己的交际圈加深了解。

Ipsos MORI 的调查发现，朋友圈基本上就是……一群志同道合、趣味相投的人，属于“同类”，有很多共同之处，比如年龄、收入、教育程度、族裔等。

围绕兴趣爱好形成的交际圈，维系圈内成员的是共同的兴趣爱好，比如球友、音乐发烧友、笔友，等等。

但围绕政治议题形成的交际圈则更多元，表明人们愿意与政治立场和观点跟自己不同的人交往。

朋友圈里大家政治立场基本一致的只占受访者的10%；大约半数受访者认为听取不同的观点很重要。

由此可见，大多数人对多元化持开放、接受的态度。

不过，说起来容易做起来难。具体到行动上，接受政治立场多元化的人未必在日常生活中会跟不同政见的人经常交谈。

超过80%的受访者认为自己的社交圈里包含了不同的甚至对立的政见。

至于这种多元化的利弊，政治分歧对国家的影响，受访者的看法有较大分歧。

英国俗话说，政治是个危险话题，除非最亲近的人，一般免谈。调查结果似乎印证了这一智慧结晶：政治依然是人们社交生活中的一根棘刺。

现实生活中，相似的人更容易成为朋友，包括年龄、族裔、受教育程度。

而提到收入水平，大部分受访者否认自己朋友圈里的人收入水平都差不多。

不过，社会学专家艾利森·戈兹沃斯（Alison Goldsworth）有一言相告：社交圈里一般大家不会公开谈论收入，避不开的时候要么打哈哈，要么撒谎。

另外一个需要注意的是，人们对自己的认知和真实的自己之间通常也有差距。

最近一项网上调查显示，65%的受访者认为在网络社区里网民们都生活在各自的“泡泡”里，但承认自己也不例外的只有34%。