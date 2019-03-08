英国奇女子：“我连自己的妈都认不出来”

Image caption 詹姆斯女士甚至连自己的脸都不认识，有一次照镜子竟然以为是别人。

有一次，詹姆斯（Boo James）女士搭乘公共汽车，看到一名陌生女子向她招手。当时，她没有多想，事后才知道其实那是她的亲妈。

这听起来很奇怪，怎么连自己妈都认不出来。

但其实这是一种“病”，叫脸盲症（face blindness)，或者叫面容失认症（也称面孔遗忘症，prosopagnosia）。

严重者不但认不出自己的家人与亲友，甚至连自己的脸也无法识别。詹姆斯女士就是这样。

你或许是第一次听说这种病，但其实据信每50个人中就有1人有某种程度的脸盲症， 只不过不像詹姆斯女士那样严重而已。

科学家现在对此展开研究，希望能找出导致这种现象的根源。同时， 帮助受此困惑的病人找到更好的应对方法。

“来自另一星球”

詹姆斯女士今年51岁，来自英国的威尔士。她从小就患有脸盲症。但却直到自己40出头看到电视播放相关故事时才意识到。

之前，她知道自己跟人不一样，感觉自己好像来自“另外一个星球”。

可以想象，日常生活中她经历了无限苦恼和困惑。

这无疑给她的生活带来许多烦恼，比如，有人跟她讲话，她不知道自己是否认识此人等等。

这一切让她产生深深的自责感，给别人造成的误会也是在所难免的。

Image caption 生活中，她经常遭人误解。

挑战

但在了解了自己的情况之后，让詹姆斯女士稍微感到一些安慰。

但在实际生活中，每天还是要面对许多挑战。

别说陌生人的脸，就连自己父母、亲朋好友的脸都无法记住。

有一次，她在休假期间碰到了父亲，但却没有认出来。

还有一次，她和母亲一起看一些老照片，她母亲在谈论其中的一个人。她问母亲这个人是谁？

她母亲说，“这是你啊！”

Image caption 和伴侣德维在一起。德维在生活中给她帮助不少。

德维是詹姆斯女士的伴侣。 詹姆斯形容德维就像自己的“导盲犬”一样。

他会悄悄告诉她，哪个人她认识，哪些人是陌生人。

他们在一起看电影时，德维会给她“讲电影”，否则她根本认不出影片中的人物。

幸亏有个有耐心又善解人意的伴侣，让詹姆斯的生活容易了一些。

“大脑短路”

正像前面所说的，五十分之一的人对识别人脸有某种程度的困难。

至于詹姆斯女士，当她看人脸时她看到的是局部，比如鼻子、眼睛、耳朵等。

这都是因为她的大脑没法把人脸的整体形象连接到一起，因此造成识别困难。

Image caption 詹姆斯女士有自己认人的窍门

多年来，詹姆斯女士找到了一些应对的“窍门”。

比如，她通过人们的声音、体形、头发、着装、首饰、侧影/背影以及讲话的方式等来分辨不同的人。

提高认识

英国研究人员正在进行新的研究，试图搞清楚到底是大脑的哪一部分出现问题导致脸盲症。

他们说，许多有脸盲症的人其实并没有意识到这一点。

斯旺西大学的心理学家约翰·陶勒博士说，有些人在看电影时可能感觉难以弄懂剧情。

例如在看《权力的游戏》时，剧中许多人都留长发和胡须，让有脸盲症状的人不知到底发生了什么。

Image caption 英国研究人员试图搞清楚到底是大脑的哪一部分出现问题导致脸盲症。

目前所知有两种面容失认症，一种是先天的。这类人的大脑负责识别人脸的部分之间出现交流短路。

另一种是由于大脑受伤造成的后天脸盲症。

另外一名研究小组的成员戴维斯-汤普森表示，如果人们能够弄明白到底是大脑的哪一部分出现问题而导致脸盲，那就可以对症治疗了。

与此同时，研究人员正在为患有面容失认症的人制定一项康复计划，希望它将能增加大脑之间的协调联系，从而提高他们识别面孔的能力。