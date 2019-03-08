英国奇女子：“我连自己的妈都认不出来”
有一次，詹姆斯（Boo James）女士搭乘公共汽车，看到一名陌生女子向她招手。当时，她没有多想，事后才知道其实那是她的亲妈。
这听起来很奇怪，怎么连自己妈都认不出来。
但其实这是一种“病”，叫脸盲症（face blindness)，或者叫面容失认症（也称面孔遗忘症，prosopagnosia）。
严重者不但认不出自己的家人与亲友，甚至连自己的脸也无法识别。詹姆斯女士就是这样。
你或许是第一次听说这种病，但其实据信每50个人中就有1人有某种程度的脸盲症， 只不过不像詹姆斯女士那样严重而已。
科学家现在对此展开研究，希望能找出导致这种现象的根源。同时， 帮助受此困惑的病人找到更好的应对方法。
“来自另一星球”
詹姆斯女士今年51岁，来自英国的威尔士。她从小就患有脸盲症。但却直到自己40出头看到电视播放相关故事时才意识到。
之前，她知道自己跟人不一样，感觉自己好像来自“另外一个星球”。
可以想象，日常生活中她经历了无限苦恼和困惑。
这无疑给她的生活带来许多烦恼，比如，有人跟她讲话，她不知道自己是否认识此人等等。
这一切让她产生深深的自责感，给别人造成的误会也是在所难免的。
挑战
但在了解了自己的情况之后，让詹姆斯女士稍微感到一些安慰。
但在实际生活中，每天还是要面对许多挑战。
别说陌生人的脸，就连自己父母、亲朋好友的脸都无法记住。
有一次，她在休假期间碰到了父亲，但却没有认出来。
还有一次，她和母亲一起看一些老照片，她母亲在谈论其中的一个人。她问母亲这个人是谁？
她母亲说，“这是你啊！”
德维是詹姆斯女士的伴侣。 詹姆斯形容德维就像自己的“导盲犬”一样。
他会悄悄告诉她，哪个人她认识，哪些人是陌生人。
他们在一起看电影时，德维会给她“讲电影”，否则她根本认不出影片中的人物。
幸亏有个有耐心又善解人意的伴侣，让詹姆斯的生活容易了一些。
“大脑短路”
正像前面所说的，五十分之一的人对识别人脸有某种程度的困难。
至于詹姆斯女士，当她看人脸时她看到的是局部，比如鼻子、眼睛、耳朵等。
这都是因为她的大脑没法把人脸的整体形象连接到一起，因此造成识别困难。
多年来，詹姆斯女士找到了一些应对的“窍门”。
比如，她通过人们的声音、体形、头发、着装、首饰、侧影/背影以及讲话的方式等来分辨不同的人。
提高认识
英国研究人员正在进行新的研究，试图搞清楚到底是大脑的哪一部分出现问题导致脸盲症。
他们说，许多有脸盲症的人其实并没有意识到这一点。
斯旺西大学的心理学家约翰·陶勒博士说，有些人在看电影时可能感觉难以弄懂剧情。
例如在看《权力的游戏》时，剧中许多人都留长发和胡须，让有脸盲症状的人不知到底发生了什么。
目前所知有两种面容失认症，一种是先天的。这类人的大脑负责识别人脸的部分之间出现交流短路。
另一种是由于大脑受伤造成的后天脸盲症。
另外一名研究小组的成员戴维斯-汤普森表示，如果人们能够弄明白到底是大脑的哪一部分出现问题而导致脸盲，那就可以对症治疗了。
与此同时，研究人员正在为患有面容失认症的人制定一项康复计划，希望它将能增加大脑之间的协调联系，从而提高他们识别面孔的能力。