视频：英国华人为四川芦山地震募捐

更新时间 2013年 4月 29日, 星期一 - 格林尼治标准时间09:40

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4月28日，由伦敦华埠商会发起的英国华人华侨为四川芦山地震抗震募捐爱心大汇演在伦敦唐人街举行。

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4月28日，由伦敦华埠商会发起的英国华人华侨为四川芦山地震抗震募捐爱心大汇演在伦敦唐人街举行。中国驻英大使馆官员牵头呼吁侨胞踊跃捐款，参加活动的商会代表和志愿者为四川受灾民众进行一分钟的默哀仪式，并表示，血浓于水，情牵两地，支援四川，侨胞有责。

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