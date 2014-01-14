图辑：《丝路花雨》大型舞剧伦敦巡演

曾经在亚洲旅行时重走“丝绸之路”的观众Susan Moore看完作品非常激动，“我被这部作品所带来的异域色彩深深吸引，让我试图回忆那些旅途上的点滴。看到石窟中的场景时，我觉得我都要哭了，我又回到了那个宏伟得让人敬然的敦煌莫高窟内。我太爱这部作品了！”