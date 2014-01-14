图辑：《丝路花雨》大型舞剧伦敦巡演
被誉为“中国第一舞剧”的《丝路花雨》2014新年伊始造访伦敦，给英国观众带来纯正而震撼的东方艺术体验。
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被誉为“中国第一舞剧”的《丝路花雨》2014新年伊始造访伦敦，于1月11、12日在孔雀剧场连演三场，为给英国观众带来纯正而震撼的东方艺术体验。
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大型民族舞剧《丝路花雨》是以中国唐朝极盛时期为故事背景，取材于丝绸之路和敦煌壁画艺术素材，博采各地、各民族民间歌舞之长创作而成的。
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全剧以现代的艺术手法和精湛的舞蹈表现，突出刻画了画工“神笔张”和歌伎“英娘”的光辉艺术形象，描述了他们的悲欢离合以及与波斯 商人伊努斯之间的纯洁友谊。
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该剧再现了中国唐代内政昌明，对外经济、文化交往频繁的盛况，深刻表现和歌颂了交流、爱情、和谐等全人类最基本的价值理念。
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这部舞剧首创于1979年，经过三十几年的锤炼磨合，曾在全世界30余个国家400多个城市演出多达2100余场，现场观众超过400万人次。
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曾经在亚洲旅行时重走“丝绸之路”的观众Susan Moore看完作品非常激动，“我被这部作品所带来的异域色彩深深吸引，让我试图回忆那些旅途上的点滴。看到石窟中的场景时，我觉得我都要哭了，我又回到了那个宏伟得让人敬然的敦煌莫高窟内。我太爱这部作品了！”
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生活在英国的法国艺术家文森特（Vicent）得知该作品还将在法国演出的信息后，立刻通知在法国的家人也能去欣赏这部舞蹈作品。
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“这一次我们不仅仅是通过巡演《丝路花雨》试水英国市场，同样也是希望欢迎更多的英国艺术家和行业工作者能够来中国亲自看看，这一个巨大的演出市场。”中国对外文化集团公司的王龙先生也表达了他对于中国演出市场的信心和展望。