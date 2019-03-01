英国BBC著名“花匠”背后不为人知的故事

Image caption BBC园艺节目著名主持人蒙蒂·唐（Monty Don）

公园绿地，鸟语花香，不但令人身心愉悦，神清气爽，它可能还有治病疗伤、愈合心灵的功效。

这并不是异想天开。有越来越多的证据显示植物和绿地对人们身心健康的重要性，尤其是人的精神健康。

这一点可能没有谁再比BBC著名电视园艺节目《园艺世界》（Gardening's World）的主持人蒙蒂·唐（Monty Don）体会更深的了。

表面上看，蒙蒂是英国家喻户晓的成功人士。他获得过大英帝国官佐勋章（OBE），是BBC《园艺节目》的知名主持人，出版过园艺书籍。

蒙蒂还拥有人们梦寐以求的美轮美奂的大花园，BBC的园艺节目也从2011年开始在蒙蒂家的大花园Longmeadow拍摄。

严重抑郁

Image caption 切尔西花展开始注重园艺与健康的关系。

然而，蒙蒂曾有过曲折不幸的经历。他曾患有严重的抑郁症，并经历过一次轻微中风。

他曾不止一次公开谈论过自己的抑郁病情，并称是园艺拯救了他。他说：“泥土给我带来的愈合好于任何药物”。

英国国王基金会健康智库的一份报告称，绿地空间和园艺活动对包括癌症患者、失智症（俗称老年痴呆）、抑郁症等许多病人都有好处。

园艺对人的愈合作用就在春风化雨，润物无声中进行，一切都在潜移默化中完成。

破产转行

Image caption 蒙蒂（左）和另外两名主持人一起主持切尔西花展。

剑桥大学毕业的蒙蒂生活并非一番风顺。1980年代，他和同是剑桥毕业的妻子成立了一家服装珠宝饰品公司。正当事业蒸蒸日上、春风得意之际，他们的公司却在90年代初不幸倒闭。

公司倒闭让蒙蒂倾家荡产，身无分文，还欠下巨额债务 。蒙蒂在1992-93年也处于“失业”状态。

蒙蒂后来在讲述那段经历时，曾形容自己像是“任人屠宰的羔羊”。

公开资料说，蒙蒂父母死于1980年代的一场车祸，他的双胞胎妹妹也在19岁时死于车祸。因此，蒙蒂从25岁时起就一直受抑郁症的煎熬。加上90年代自己经营的公司破产更加重了病情。

破产后蒙蒂一家搬到伦敦北部的赫里福德郡，开始整理那里荒芜已久的花园。

蒙蒂的抑郁症也随着打理花园而不知不觉地好转。其中，蒙蒂特意辟出一块空地，并把它命名为珠宝花园（Jewel Garden）。

“业余园丁”

Image caption 花园绿地对人们的身心健康起着重要作用。

蒙蒂自己承认是业余园丁和专业作家。他从2003年起出任BBC园艺世界节目的主持人，是当时该档节目36年历史上启用的第一位没有受过正规训练的园艺专家。

但或许得益于家族的遗传基因。蒙蒂的爷爷奶奶都是苏格兰的植物学家。

蒙蒂从小就是“狂热的”园艺爱好者。用他自己的话说，他的园艺权知识来自于终生对园艺的热爱和痴迷。

一些中国园艺爱好者还把蒙蒂称为萌叔或是帅大叔。

2014年，蒙蒂开始担当英国著名的切尔西花展（Chelsea Flower Show）节目的主要主持人。

蒙蒂在最新一期《园艺世界》的杂志上撰文表示，人们目前对园艺在治疗心理疾患的探索才刚刚开始。但好消息是，人们对此越来越重视。正有大笔的投资用于园艺治病的研究。

其实，英国皇家园艺协会（The Royal Horticultural Society）在尝试用园艺帮助“治疗”一些精神健康疾病方面已经有一段时间了。

一年一度的切尔西花展（Chelsea Flower Show）在其展示花园的设计中，越来越关注“治病疗伤”的需要。特别是今年的切尔西花展，许多花园在设计中将特别注重探索花园绿地与健康之间的关系。

这里特别值得一提的是，英国王室剑桥公爵夫人凯特也将参与帮助设计其中的一个园艺展。该展览将向人们展示室外园艺活动给人们身心健康带来的好处。

园艺神效

Image caption 蒙蒂说，“当你种下东西的时候，就是在这个杂乱无章、充满压力、甚至有时非常骇人的世界中投资了一个美丽的希望。”

英国家庭医生在给病人问诊下药时，通常建议病人要适当运动并改善饮食。

蒙蒂表示，如果未来医生也能把园艺当作“药方”来开，绝对是一件好事。

根据英国《卫报》报道，伦敦一些地方的家庭医生其实已经开始把园艺作为给病人开处方的一部分。这样做的效果减少了病人看医生和急诊的需求，改善了病人的心情和睡眠。

蒙蒂说，园艺是一项全方位的运动。他认为园艺是在混乱中寻找美丽的一种方式。

他说，“当你种下东西的时候，就是在这个杂乱无章、充满压力、甚至有时非常骇人的世界中投资了一个美丽的希望。”

英国许多临终关怀医院（Hospice）都有精心设计的花园，兼顾到病人以及家属的需求。在植物的搭配上也是有所讲究的，比如种植一些能刺激和唤起记忆的植物迷迭香等，让病人及其家属能够享有一个高质量的宝贵时光。

专家称，园艺可以使人走出去，享受绿地空间，让人感觉身心放松。

泥土可以让人情绪稳定、减少焦虑和压力等。

Image caption 园艺可以让你与大自然同步。在你耕耘和收获的同时，你的身心也变得更加开心和健康。

而且，泥土中的各种微生物有助于提升孩子的免疫力，减少过敏和气喘机率，还能增加大脑血清素，让孩子更快乐。

即使没有自己的花园绿地，还可以参与社区的园艺活动，增加与人交流和互动的机会。甚至在家里的阳台、室内都可以养花种草，改善居家环境和空气质量，达到身心愉快的目的。

例如，在伦敦的兰贝斯地区，由医生、护士、病人以及当地社区居民共同组成了11个种菜网络。人们一起经营花园、学习园艺知识，收获的瓜果蔬菜用于医院食堂。

根据英国国王基金会健康智库报告的一项研究发现，那些附近有花园的患者暴力行为减少19%，相比之下没有花园的病人暴力行为则上升了7倍。

许多研究还显示，花园可以改变医院病人、员工、来访者之间的长期互动，并帮助人们重新拾回过去的兴趣。

另外，花园可以降低抑郁程度，减轻孤独、焦虑和压力。同时还可以帮助老年人改善平衡，并对心脏病、肥胖症等都有益处。

蒙蒂认为，园艺可以让你与大自然同步。在你耕耘和收获的同时，你的身心也变得更加开朗。当你直接参与植物的生长过程，当你的双手沾满了泥土，倾入了你的心血和爱时，你和你周围人的世界都将变得更美好。