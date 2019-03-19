英国富翁成长史 从中学不及格到酒店大亨

Image copyright Robin Hutson Image caption 罗宾·哈德森（Robin Hutson）在酒店业的履历丰富多彩。

如果不是在中学毕业考试中考得一塌糊涂，他的人生应该没有如此精彩和成功。

哈德森是英国高端酒店集团自家养殖酒店（Home Grown Hotels）的创始人和总裁。他的个人经历与世界各地的商界领袖们相比，真可谓别具一格。

现年62岁的哈德森回忆起当年的中学生活时说：“我的中学会考所有科目都不及格，结果没有任何一所高中愿意接收我。就这样，我不得不找点事情做。”

Image copyright Robin Hutson Image caption 为了创业，妻子朱迪同意将住房作为抵押筹措资金。

“我当时16岁，除了对追女孩子有兴趣，没什么别的兴趣。我妈妈就说，你一直都喜欢在厨房里添乱啊。”

于是，妈妈建议儿子报读了酒店和饮食课程，这培养了他从事酒店行业的兴趣。

1994年，他创办了广受欢迎的连锁酒店“Hotel du Vin”, 10年后与商业合伙人以6600万英镑将公司出售，跻身富豪行列。

从2011年起，他开始组建另一连锁酒店品牌“猪”（The Pig）。如今这一酒店在英格兰南部已经有六家分店，而这个品牌后的公司——自家养殖，年收入超过2000万英镑。

哈德森在酒店业的成功，使他名列英国最有影响力的酒店东家行列。他的学徒经历，与其他人相比可谓无懈可击，曾经效力过伦敦一系列的豪华酒店。

1970年代，初中毕业后的哈德森，进入伦敦南部萨里郡的一家餐饮学校学习。毕业后，他又加入了当时著名的萨沃伊酒店集团（Savoy Group）的管理培训课程。

Image copyright Home Grown Hotels Image caption 哈德森开办的酒店对食品尤其重视

课程结束后，他先在一家伦敦五星级酒店当侍应生，之后又转到了在巴黎的另一家五星级酒店。23岁时，他回到伦敦，成为著名的伯克利酒店（The Berkeley）有史以来最年轻的前台经理。

此后，他在百慕大（Bermuda）的一个酒店工作过两年。28岁时，他很幸运地回到英国，出任在汉普郡一家酒店的总经理。

在这个位置上他做了8年后，决定自己创业。

“我当时36岁，给别人打工了好多年，我想自己是不是一辈子都这样下去，还是要尝试做点别的。”

他最后选择了做点别的：市中心的一家精品酒店，提供精致的食物和酒水。

Image copyright Home Grown Hotels Image caption 猪酒店绝大部分都开办在英国乡间，是人们休闲的好去处。

1994年，他与做过调酒师的好朋友一起，在汉普郡的温切斯特，开创了第一家酒店。

为了融资，他说服妻子朱迪同意将自家住的房子做了抵押。“这应该是朱迪做过的最勇敢的事情。谢天谢地她同意了。”

哈德森和朋友两人从亲朋好友那里筹集了50万英镑，又从银行借了75万英镑。

哈德森说：“为了筹钱，我几乎问遍了所有的朋友。”

资金短缺的情况下，这两个创业者被迫卷起袖子自己干。

Image copyright Robin Hutson Image caption 业余时间，哈德森喜欢骑摩托长途跋涉。去年12月，完成了7000公里骑行穿越智利和阿根廷。

“我和朋友都轮过夜班，累了就睡在沙发上。”

“非常累，我们什么都做过，准备早饭，在餐馆里端盘子。但我们第一年就盈利了。”

他们总是致力于为客人提供新的服务，所以这家酒店在房间提供的茶水服务包括鲜奶，还提供新鲜磨制的咖啡。

虽然这样的服务在现在看完全没有新意，但是当年在酒店行业可被看作是“革命性的创举”。

Image copyright Robin Hutson Image caption 哈德森受纽约斑点猪餐馆的启发，把酒店的名字定为“猪”。

就这样，他的精品酒店从1家增加到6家。到创业10周年时，他和合伙人将生意出售给了一家投资集团。他说，人家开价太好了，他们没法拒绝。

此后，他在一家连锁私人会所当了4年的主席。2008年，他在汉姆郡建起了一个全新的五星级酒店。2011年，他在附近开了第一家“猪”酒店。他说，给酒店起这个名字是受了纽约著名的斑点猪（The Spotted Pig）餐馆的启发。

《精品酒店东主》杂志的编辑朱伊·蒙克（Zoe Monk）说，哈德森的成功秘诀在于“他能看到市场的走向，发现酒店服务业的空白。”

谈及目前英国的脱欧前景，哈德森表示对员工短缺的担心。“酒店业的每个人都担心招人会越来越难。我们这个行业通常非常依赖来自英国以外的雇员。我们现在700个雇员中四分之一不是英国人。”

至于今后酒店的发展，哈德森表示，自己无意把公司发展成有几十个酒店的连锁集团。

“这不是我想做的。我也不知道今后还开多少家。但是，每一家酒店都必须找对房子、找对地方。”