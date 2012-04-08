Image copyright BBC World Service Image caption 巴洛特里无谓犯规，被罚下场。曼奇尼表示不会再用这名前锋。

对英超球迷来讲，本届英超冠军或许不需等到4月30日曼城和曼联的巅峰对决，一个很大的可能是，红魔曼联会在此战前就锁定胜局，这场众望所归的比赛不过是一场平庸的比赛。

本轮开赛前，曼奇尼表示，如果曼联战胜QPR，而曼城又负于阿森纳，那么夺冠几乎没戏。这正是本轮赛事的结果。

联赛只剩六轮，曼联领先曼城八分。尽管曼奇尼赛后表示，夺冠之争尚未结束，“足球永远不要说Never”，但明眼人心里明白，凭借弗格森的经验，加之曼联来得正是时候的状态，很难设想曼联如何会将到手的冠军让给同城劲敌。

因此，结局是曼城 夺取1967-68赛季以来的首个冠军头衔的梦想还要等待下去。

巴洛特里

曼奇尼输掉这场英超马拉松，不能怪别人，只能怪自己。最大的失误就是在前锋巴洛特里身上下的赌注。

这名21岁的意大利小伙子本赛季至今为曼城出战31场，攻入17球，当然是辉煌的成绩，但巴洛特里不识大体、我行我素、管不住自己的行为的做法，让他不堪大用。

但是，曼奇尼一而再、再而三地对巴洛特里网开一面，这与他对特维斯用重典形成反差。曼奇尼说，巴洛特里很年轻，才20出头，“像我的儿子”，他需要时间成熟。

曼奇尼其实心里清楚，巴洛特里的致命弱点。3月31日，曼奇尼在新闻发布会上就说，“他不再信任巴洛特里，但还会继续让他出场比赛”。

曼奇尼说：“不，我不信任马里奥（巴洛特里），没人相信马里奥。”

“他可以做任何事情，他能在下周对阵阿森纳时攻入两球，也可能会领到一张红牌。”

曼奇尼的话果然言中，可惜是“领到红牌”的现实。巴洛特里在阿森纳领先后，在比赛进入最后关头，对萨格纳无谓犯规，吃到第二张黄牌后被罚下场。

Image copyright BBC World Service Image caption 曼奇尼过分倚重巴洛特里，结果葬送大好前程。

输掉这场至关重要的比赛，让曼奇尼彻底对巴洛特里死心。他表示，未来六轮比赛，可能不会再让巴洛特里上场，在被问到是否有意“出售巴洛特里时”，曼奇尼说“有可能”。

可见，曼奇尼已经后悔，可惜为时已晚。他一门心思偏袒巴洛特里，也许，这是意大利人对同胞后辈的爱惜，也许是他太看重巴洛特里的天赋，但是“用错了人 ”。

耕耘足球

足球商业化的今天，让人们似乎淡忘了足球也是需要悉心耕耘和培养的，不是靠大腕球星在一夜之间打造出来的。

在本轮赛事之前，弗格森率弟子前往高尔夫球之乡、苏格兰的圣安德鲁斯打高尔夫球放松。在曼奇尼揪心紧张之际，弗格森一行却闲庭信步，仗还没打，结局就知道了一半。

战胜QPR后，弗格森说，曼联的队员都有不少年头，全队有一股精气神，这一点现在日渐突出，到了打硬仗的关键时刻，队员的团结和精神更加重要。

能与弗格森媲美的只有阿森纳主帅温格，在赛季之初遭遇困难后，阿森纳收官出现强势，本轮控球占据绝对优势，1-0击败曼城，已属曼城的幸运。

曼城自从去年10月客场6-1狂胜曼联后，客场只有寥寥的三场胜绩。英超赛程漫长，只有真金才能闪光，曼城充其量只能是镀金的队伍。

不可否认，曼城的进步和实力是有目共睹的。但正如英超足球专家格莱厄姆·泰勒所称，一支球队，需要有三年的时间来磨合与沉淀。对2009年入主曼城的曼奇尼来说，如果能度过本赛季，如果还能继续坐稳帅位的话，下赛季的曼城可能更有实力。