英超周记：小豌豆继续板凳 香川无缘中路

Image caption 莫耶斯上任后，红魔球员香川真司的日子不好过。

曼联本赛季英超联赛走得磕磕绊绊，本轮客场作战“副班长”桑德兰也并不顺利。

不过令球迷欣慰的是红魔下半场凭借18岁小将贾努扎伊的两粒进球将比分反超，也让人看到了上赛季“逆转狂魔”的影子。

和其他所有的主帅一样，莫耶斯在首发阵容上永远要面对球迷的质疑和批评。目前针对小豌豆埃尔南德斯和香川真司闲置替补席，球迷们当然有话要说。对于莫耶斯来说，打造阵容也是他面临的难题之一。

薪水因素

小豌豆实在是不走运，他在锋线位置上面对鲁尼和范佩西这两个世界级球员的竞争。再看工资结构：鲁尼年薪价值1561万英镑，范佩西年薪约1200万镑，而小豌豆拿的是390万英镑。只要前两人只要不是状态差得离谱，就没有理由将薪水高出三四倍的球员摆上替补席，也算是变相浪费资源。

另外鲁尼和范佩西的踢球风格占优，比如范佩西在上赛季二月和三月份时陷入短暂的进球荒，当时联赛仅有一粒进球入账。但这并不影响范佩西首发，他出色的控球技术和突破能力使其在场上依然可以发挥重要作用。在这两个月的这六场比赛中，荷兰人的平均传球成功率仍然保持在81%，同时为队友制造了7次关键机会，其中两次转化为进球。

同样鲁尼的做球、回撤、跑动和防守令他在战术使用上非常方便，还可以顺便加强前场的硬度。现在他还尚未与俱乐部续约，至少从安稳球员的角度上说，莫耶斯向“小胖”保证了他可以踢自己喜欢的位置，确保球员在续约之前心情愉快。

香川的中路遗憾

相比小豌豆，香川的问题更加棘手。前者说过要在老特拉福德争取一席之地，鲜有转会传闻。而后者的老东家球迷多特蒙德发起“拯救香川”的活动，希望一月份的时候能够将球员接回威斯特法伦。

香川在多特蒙德时期的属于10号球员，还入选过德甲年度最佳阵容。与小豌豆一样，他还在弗格森时代的时候，亮相就不多，而且多数时间踢左路，不是司职他熟悉的前腰位置。上赛季曼联4:0战胜诺维奇一战香川打满全场并贡献三粒进球，他的位置依然是左边锋。可以看出，香川在中路的位置并不舒服，有意转移到中路拿球。他的两次关键给球（黄线）都是在中路完成而非边路传中。

曼联长期以来在两翼活动非常积极，通过边路突破是球队的进攻烙印。这样对中路的组织和防守的要求都非常高，通常需要两名球员完成，且回撤较深。所以“前腰”这一位置在红魔被淡化，防守和身体都是短板的香川自然就挤到边路。从弗格森追逐斯内德一个赛季就可以看出，他是有意改造进攻套路，加强中场的创造力。荷兰人没有得到，来了日本人。而爵爷把如何用好香川的命题交给了莫耶斯继续攻破。

夏季转会的时候，莫耶斯一心追逐蒂亚戈和法布雷加斯，两人可以从中后场给予香川足够的支持，一如京多安和沙辛在多特蒙德那样。无奈两笔转会都失败，而曼联本身在前场也没有类似格策的球员与他进行短传快速跑动衔接，球员灵巧的特性便无法显现。

如果曼联在转会最后时刻签下毕尔巴鄂的赫雷拉恐怕对现在的打发都有明显改观，但是曼联只抓住了最后一根救命稻草——莫耶斯的旧弟子费莱尼，只是没料到4号球员踢成了8号位置。凭莫耶斯对球员的了解，比利时人的磨合期不会太长，而香川打不打中路的问题暂时只有搁置一边了。

小豌豆和香川只是曼联替补席上两个比较突出的问题。贾努扎伊需要继续培养，克莱维利尚未开窍，纳尼和瓦伦西亚的状态有待稳定，另外阿什利·杨最近的表现实在有些愧对薪水。以曼联目前的阵容看中路人才的光芒已经有些盖过边路的端倪。莫耶斯需要做的是在核心与两翼上找到平衡。