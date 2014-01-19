英超周记：圣徒的一声叹息

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南安普敦的执行主席尼古拉·科特斯因为与老板凯特琳娜政见分歧而辞职，从此自奔前锦。

圣徒球迷们向来庆幸他们拥有明智的管理层，最大的骄傲就是长期打造而成的青训体系——通过设立足球学院帮助本土青少年实现梦想。

老人的心愿

圣徒的今天离不开已故的主席马尔库斯·利勃海尔，他是凯特琳娜的父亲。09年身在英甲的南安普敦病入膏肓面临破产，利勃海尔拿出1400万英镑买下了俱乐部，从此圣徒走上复兴之路，两年后重返英超。

而就在利勃海尔买下南安普敦后的几个月，他还拯救了故乡瑞士的印刷公司，被誉为瑞士“维发救世主”。

老人在2010年8月不幸心脏病突发逝世，所有产业由凯特琳娜继承。但是女儿并没有沿袭父亲的脚步，由于未能确立公司目标，她不久便裁员31名，无论在集团内部还是公众都没有树立威信。

科特斯一位来自意大利的银行家，他求学于瑞士和英格兰，深谙经济传媒和财经。

在2009年担任南安普敦执行主席之前，他辗转于各大瑞士银行从事体育和娱乐管理工作。正是科特斯劝说利勃海尔先生买下当时危机重重的南安普敦，他看准了俱乐部的前景，明白圣徒多年来一直是南海岸人民的骄傲。

收购成功后，这位意大利人拥有俱乐部的最终决定权，利勃海尔先生非常信任科特斯，他称只有科特斯经营俱乐部，自己才愿意购买。

老人逝世后，南安普敦前三个赛季都由科特斯全权打理。比如炒掉帕杜和率领俱乐部杀入英超的阿德金斯都是他的决定，同时打造南安普敦足球学院体系也有他的功劳。

权利纠纷

然而一朝天子一朝臣，凯特琳娜羽翼丰满要求更多权利，于是分歧出现了。据瑞士的文件表明，科特斯在去年10月辞去母公司马里集团总裁的当天，凯特琳娜继任。

科特斯一直把俱乐部称做他的“宝贝”，眼看俱乐部青训系统完善人才辈出，加上主帅波特切蒂崇尚压迫式地进攻打法，球迷热捧，南安普敦显得蒸蒸日上。此时，已故老板千金索权，自然难以接受。

另有消息称，两者的分歧主要是在对于俱乐部的投资上。2011-12赛季，俱乐部的亏损为1200万英镑，此前一个赛季为1100万英镑。他们还将3800万英镑的贷款注入俱乐部，后转化为资产。

但是这位意大利银行家的豪赌收到成效，俱乐部连跳两级顺利打入英超，目前排名第九，下个赛季留在英超没有大问题。

而在过去五年中，俱乐部花在球员身上的资金大约7500万英镑。如今财政稳定，英超联赛收益可谓与日俱增，何况还有诱人的55亿电视转播费用等待瓜分。

此时科特斯已经着眼欧洲赛场，希望通过进一步投资将南安普敦向豪门打造，而凯特琳娜却希望收敛谨慎，甚至有消息传出这位她有意出售俱乐部。两人的分道扬镳在所难免。

圣徒何去何从？

主帅波切蒂诺拥有一颗大心脏，上赛季阿德金斯被解职，这位阿根廷人临危受命，火速将南安普敦带到安全地带。波切蒂诺表示要等到五月赛季结束后才决定去留，他同时宽慰球队称绝不会出现冬季球员超市的情况。

而管理层方面，由于科特斯在球迷中口碑不错，凯特琳娜面对的问题除了要寻找一位新执行总监，还要向球迷解释高层突发震荡事件。

不仅仅是南安普敦球迷，也许任何人都不想见到这座青训典范的俱乐部因为管理层的破裂而从此没落，何况卢克·肖、拉拉纳、罗德里格斯都是英格兰的希望，球队拥有本土球员的比例之重，可以用令人敬佩形容。

在南安普敦身上，我们看到权利的集中意味着效率，也同时意味着危机。

（撰稿：犁力 责编：晧宇）