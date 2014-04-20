英超周记：裁判表演、口出狂言、公平竞争……

Image copyright BBC World Service Image caption 穆里尼奥对裁判在对阵桑德兰的判罚颇为恼怒。

切尔西主场1:2负于桑德兰，对于穆里尼奥来说丢到不仅仅是宝贵的联赛积分，还有他在斯坦福桥的不败纪录。

在降级球队身上丢分是最令人懊恼沮丧的，更何况是排名垫底挣扎在降级泥潭的桑德兰。

言语和肢体的疯狂

情绪最为激动的不过穆帅助理教练鲁伊·法里亚，裁判迪恩在第79分钟判给黑猫点球的时候，他冲上去同主裁对峙，被穆里尼奥和其他教练组成员拽住。

法里亚自从2001年起便追随穆帅，后者视其为左膀右臂，是最理解葡萄牙人工作方式的人。赛后媒体用“疯狂”一词来形容法里亚的行为，足可见他对胜利的渴求，也映射出穆帅对英超冠军的向往。尽管“狂人”一直说切尔西没戏，只是匹小马，已经退出了冠军争夺，但是面对黑猫失利，穆帅还是未能控制住言语。

“麦克·迪恩的表现难以置信，通常裁判表现得难以置信的时候我们会恭喜他。”

“他来这里有一个目标，该目标就是表演精彩，他达到目的了。”

除了攻击迪恩，穆里尼奥还另一名“喜欢”与切尔西作对的主裁莱利为幕后指使人。穆帅说：“恭喜莱利，他是裁判的老板。他们整个赛季演出精彩绝伦，特别在最近几个月，尤其是涉及到争冠球队的比赛中表现绝对精彩。”

穆里尼奥因为赛后语出惊人成为收英足总乃至欧足联罚单的常客，本赛季已经两次被罚上看台。在英超竞争如此白热化时口出炸弹可其怒火程度可想而知。

公平竞争法则

英超有一套公平竞争计算规则，考察的方面包括红黄牌、积极比赛、尊重对手、尊敬裁判、教练组行为、球迷行为等一系列因素。

球队如有成员迟到黄牌则罚去1分，红牌扣去三分。而考察比赛是否积极的范围包括是否放慢比赛节奏，拖延时间，技术犯规，假摔或诈伤——上述属于扣分范畴。如果比赛积极进攻而不是消极防守，提高节奏，不浪费时间，在领先时仍以进攻为主，这些就包括在加分范围。最高10分，最低1分。

当然，上述标准涉及人为判定，所以难免存在主观因素。不过现排名情况仍然从很大程度上反映了球队的观赏程度。前5为分别为利物浦、阿森纳、托特纳姆、曼城和埃弗顿，切尔西排在水晶宫之后位居第7而曼联则位处倒数第5名。有意思的是桑德兰同他们的联赛排名一样，在公平竞争榜上垫底，副班长则是著名的“天空之城”斯托克。

黑猫的各项指标得分全部垫底，与其他俱乐部差距甚至不在一个幅度之内，所以穆里尼奥对裁判判罚的强烈指控并非空穴来风。而切尔西在教练组行为和尊重裁判上面拖了后腿，两项指标分别排名倒数第5和倒数第6，他们在积极进攻上仅次于利物浦和阿森纳排名第3。

其实，穆里尼奥不应该带着遗憾离开斯坦福桥，有一帮老将新兵为着主场不败纪录的最后血拼；有着搭档了13年的助手法里亚因为不公平判罚而疯狂；还有下周欧冠半决赛的期待。

二进宫的穆里尼奥已经做得足够了，成绩上过得去，打法上早已不是当年的那支“中场绞肉机”。也许令穆帅迷们最欣慰的要算他的狂人本质丝毫没有被打磨圆滑，即使抱怨，也是以最穆里尼奥式的抱怨完成。