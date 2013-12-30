英超八卦：12月30日

Image caption 切尔西希望皇马中场阿隆索与俱乐部续约前将这位前利物浦核心签至麾下。

转会传闻：

切尔西希望皇马中场阿隆索与俱乐部续约前将这位前利物浦核心签至麾下。《每日快报》

曼联准备将19岁的中场鲍威尔送至赫尔城租借。小将在维冈的租借期非常成功。《每日镜报》

利物浦准备700万英镑在一月转会期竞拍乌迪内斯加纳中场阿格耶芒·巴度。罗杰斯抱怨他的阵容缺乏板凳深度。Metro

埃弗顿主帅马丁内斯可以保证左后卫贝恩斯不会在一月转会大门开启后离开俱乐部前往曼联。天空体育

斯托克主帅休斯希望把前切尔西后卫曼辛内带回英超。球员如今正租借于汉堡。《每日邮报》

QPR 主帅雷德纳普有意租借托特纳姆前锋凯恩。《太阳报》

其他传闻：

57岁的威尔金斯将重返富勒姆担任穆伦斯丁的助理教练。威尔金斯在任职切尔西、沃特福德和米尔沃尔前曾在克拉文农场担任过主帅。《每日邮报》

西汉姆老板古尔德透露，他期待卡罗尔能在两至三周内出场。这就意味着主帅阿勒代斯能够将注意力集中在后卫的转会问题上。《每日电讯报》

托特纳姆对马德里竞技的主帅迭戈·西蒙尼关注密切，尽管俱乐部刚刚与谢尔伍德签订18个合同。《每日星报》

纽卡斯尔对阵阿森纳之前，球员奥贝坦被告知不能出场后，这位法国边锋愤怒冲门而出，预计他在圣詹姆斯公园球场的日子不会长久。《每日邮报》

卡迪夫尚待任命莫尔德主帅索尔斯克亚为主帅，不过他们排除了前英格兰主教练埃里克森。《每日电讯报》

布莱克本希望签约布拉德福德的前锋威尔斯，同时QPR与维冈竞技也希望得到这位身价为300万英镑的球员。《太阳报》

卡迪夫老板陈志远告诉俱乐部董事会：他希望签约生日数字里面含有8的球员。Metro

（编译：犁力 责编：路西）