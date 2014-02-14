英超八卦：2月14日

Image copyright Getty Image caption 祖库尼奇是阿根廷U20成员

转会传闻：

切尔西有意拿出门将科尔图瓦交换马德里竞技前锋迭戈·科斯塔，这位比利时国门已经第三个赛季租借于对方俱乐部。《每日星报》

另一方面，马德里竞技非常关注托特纳姆的门将洛里斯。西班牙方面担心科尔图瓦租借期结束，切尔西下赛季会将球员召回。《每日邮报》

国际米兰准备签约曼联32岁的后卫埃弗拉，球员的合同将在今年夏季到期，意甲方面派球探观看了曼联0:0战平阿森纳的比赛。《每日邮报》

曼联、切尔西和托特纳姆准备竞签萨格勒布迪纳摩的前锋穆里奇。阿贾克斯对这位17岁小将同样感兴趣。《每日快报》

曼城与阿根廷竞技俱乐部达成协议，将以150万英镑签约20岁的中场祖库里尼。《每日镜报》

切尔西左后卫阿什利·科尔将在赛季结束合同到期时再决定自己是否留在俱乐部。Metro

切尔西主帅穆里尼奥希望签约德国中场赫迪拉，球员是主帅在皇马时期的旧将。Talksport

托特纳姆击败了巴塞罗那成功签约尼日利亚16岁小将亚哈亚，球员被誉为“新伊涅斯塔”。Metro

其他传闻：

即使英格兰在夏季世界杯上战绩不佳，霍奇森仍然将在未来两年担任主帅。《泰晤士报》

霍奇森表示英足总会决定是否把曼联边锋贾努扎伊招入国家队。这位19岁的小将出生在比利时，父母是科索沃人。《泰晤士报》

与此同时，霍奇森表示即将到来的世界杯对鲁尼来说是证明自己世界巨星身份的好机会，球员连续两届大赛都失望而归。《每日电讯报》

富勒姆助理教练威尔金斯透露本周三球队主场2:3被利物浦击败时，他与红军主帅罗杰斯有过冲突，不过两人已经和好。《太阳报》

有消息称热刺准备请荷兰国家队主帅范加尔代替现任主教练谢尔伍德，后卫卡布尔认为应该给谢尔伍德一个机会。《伦敦旗帜晚报》

托特纳姆中场利沃摩尔希望继续租借于赫尔城队。他拒绝了托特纳姆在赛季结束租借期满将自己召回的要求。《赫尔城每日邮报》

欧联杯第聂伯罗对阵托特纳姆之际，现任第聂伯罗即前热刺主帅拉莫斯批评老东家：“曼城签约纳瓦斯，内格雷多，他们签约不看球员年龄，看表现。热刺签约看球员年龄，考虑未来出售。你到底在追什么？ 追冠军还是商业成功？”拉莫斯还批评老东家球员吃麦当劳。《每日邮报》

前西汉姆后卫拉特上个月成为自由球员，他加盟了西甲巴列卡洛，有望在周六对阵巴塞罗那时上演处子秀。FourFourTwo

阿根廷传奇马拉多纳观看那不勒斯战胜罗马打入意大利杯决赛时，兴奋得疯狂庆祝。《每日邮报》

（编译：黎力 责编：李莉）