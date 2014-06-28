英超八卦：6月28日

Image copyright BBC World Service Image caption 英格兰主裁判韦伯在本届世界杯赛上执法。

世界杯传闻

巴西对秘鲁试图给世界杯裁判韦伯施加压力出离愤怒。英格兰裁判韦伯将在巴西和秘鲁之间的16强之战里执法。《卫报》

为巴西国家队设计球衣的79岁巴西设计师舍里对周六世界杯16强的比赛感到无比兴奋，但不是巴西对秘鲁，而是乌拉圭对哥伦比亚。《独立报》

曼城的巴西中场费尔南迪尼奥表示，他将用自己在世界杯上的表现，来弥补对英格兰足球的亏欠。《太阳报》

荷兰国脚库伊特警告墨西哥一鸣惊人的门将奥乔亚，荷兰前锋线的威力是这名门将无法匹敌的。《每日星报》

希腊球迷齐心协力地想阻止希腊中场卡楚拉尼斯在对着哥斯达黎加的16强比赛里出场。球迷们发起的脸书页面上，已经有95000人支持这一提议。《电讯报》

转会传闻

南安普顿中场拉拉纳以2500万英镑的身价，与利物浦签署周薪十万英镑的五年合约，他的薪金总数将高达2600万英镑。《太阳报》

在苏亚雷斯因咬人被禁赛四个月后，利物浦虽有意将他卖给巴萨，但要求巴萨至少要掏出8000万英镑。《独立报》

切尔西将拿出6700万英镑分别从尤文图斯转会21岁的中场波哥巴和多特蒙德的25岁前锋奥巴梅洋。《 每日星报》

在世界杯比赛里给荷兰主帅范加尔留下深刻印象的24岁后卫延马特，已经成为曼联的转会目标。《每日邮报》

巴洛特利令人失望的世界杯旅程并未收到AC米兰的安慰，这名前锋的经纪人形容他“伤痛和无助”，并希望能尽早投奔到阿森纳麾下。《每日镜报》

在尤文图斯为皇马21岁前锋马拉塔最后报出1600万英镑的价格后，阿森纳和热刺都希望能在最后关头抢到这名球员。《每日快报》

阿森纳将以创俱乐部记录的4400万英镑天价，在与曼联争夺尤文图斯中场维达尔的角逐中胜出。《每日星报》

热刺希望能以800万英镑从斯旺西转会威尔士后卫、21岁的戴维斯。《每日镜报》

热刺还将于近期从国米买入中场坎比亚索。热刺新帅波切蒂诺希望这名33岁的老将，能给球队增强比赛经验。《每日快报》

在转会拉莫拉问题上，国米已经招数使尽，而热刺并不想放人。《伦敦镖旗晚报》

利物浦将希望以2500万英镑的价码，从本菲卡转会26岁球员马科维奇。《利物浦回声报》

利物浦和曼联在争夺马科维奇的角逐里“碰钉子”。国米日前表示，他们不会卖这名20岁的中场。TalkSport

厄瓜多尔球员蒙蒂罗有望转会到西汉姆、斯旺西或阿森纳。这名球员说，他铁定要在世界杯后离开他现在效力的墨西哥俱乐部，并希望下赛季到欧洲踢球。《地铁报》

其它传闻

吉格斯承认，让他临时出任曼联主帅时，他毫无准备。他说，他现在很高兴能和红魔新帅范加尔一道工作。《卫报》

巴西球星内尔马称，贝利提醒他不要投奔到切尔西的那一刻，成为他人生的转折点。《每日邮报》

最后

一家荷兰宇航公司承诺，如果荷兰能夺取本届世界杯，他们将免费让荷兰国家队全体球员来一次太空旅行。《荷兰时报》

（编译／责编：孙晨）