巡游者战平 新帅感振奋

女王公园巡游者队的新帅雷德纳普在首次带队与桑德兰客场战平之后，他认为球队能够走出目前的困境。

仍然位于榜底的巡游者队在五场比赛中获得了第一分，雷德纳普为球队在周二的比赛表现感到振奋。

这位65岁的老帅表示，我们需要以一支团队的精神踢球，成为一支团队。如果我们可以把他们（球员们）组织起来，让他们共同配合努力，我们还有机会。

雷德纳普表扬了该队的表现。他说，我们很努力，我们应该得到一分。我们防守地不错，化解了对方的一些机会。而我们自己也制造了好的射门机会。

雷帅还说，从赛前的数据看，我觉得在与我们遇到的每支球队的比赛中，我们都技不如人。如果是这种情况，那么我们就赢不了球。然而每个人都在这场比赛中非常努力。这让人振奋。

雷德纳普尤其对中场球员的组合感到满意，他说，中场看起来比较强，能力不错。他们是身强力壮的运动员。这种组合很好，是一般球队不愿意与之较量的中场。

雷德纳普周六被聘任为女王公园巡游者队的新教练，接替遭辞的马克·休斯。他观看了该队以1-3被曼联逆转的比赛。

雷德纳普指出，他现在的工作是让球队增加信心，之前帮助朴茨茅斯队保级的经验会对他有所帮助。

他说，全是自信心的问题，这是关键。当你已经在联赛垫底而且每个人都低落的时候没有必要再大加批评。

雷帅还说，我们需要给球迷支持的理由。这让我想到了那些在朴茨茅斯很小的体育场中支持我们的球迷。我们需要加强主场的状态，而球迷是非常重要的一部分。

他表示，这场比赛之后，我感到满意。更衣室中气氛很好。球员们对于没有赢球感到失望，但是我们需要慢慢加强球队水平。