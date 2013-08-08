鲁尼-曼联和切尔西的豪赌之战

Image caption 鲁尼成为曼联和切尔西心理战的赌注

夏季转会，俱乐部们有的大手笔不断，有的头疼球员闹转会，有的苦于进度慢。

巴塞罗那签下内马尔，皇马追逐贝尔，摩纳哥敲定法尔考，巴黎圣日耳曼买了卡瓦尼，阿森纳心仪苏亚雷斯，还有曼联拒绝放弃法布雷加斯。当然，切尔西想得到的，是曼联的鲁尼。

斯坦福桥充满着寂静的信心，为了在9月2日转会大门关闭之前得到鲁尼，他们可以不择手段。

穆里尼奥一直都非常心仪鲁尼，不管是在国际米兰还是皇马，他都远远地勾引这对方，并且保持着安全距离。“狂人”明白，只要弗格森在，什么事情都不会发生。此番穆帅重返斯坦福桥，意外之喜便是鲁尼的闹转会和爵爷的突然退休。对于刚刚入主俱乐部的主帅来说，成功转会签约太重要了。

在莫耶斯期待小法的时候，穆里尼奥眼里只有鲁尼。穆帅希望把握住这个机会加强球队实力。鲁尼绝对将成为前场进攻焦点而绝非客串龙套。这位葡萄牙人同时希望在赛季还未开始，就在起跑线上拉出夺冠优势。

即使没有鲁尼，切尔西的这套阵容也能够一路与曼联对决高下。但是有了鲁尼，蓝军一定是冠军争夺的最大热门。对于球衫销售来说，也是个极大的促进。目前只有范佩西的球衣卖得比鲁尼的多。所以曼联一直不愿意出售鲁尼，而且还会继续僵持下去。

对于鲁尼来说，目的很明确，就是离开俱乐部。切尔西想买，曼联不卖，至少不会卖给英超冠军的竞争对手。

但是目前没有简单的解决方法。在曼联看来，压力只会越来越大，鲁尼迟早会递交一份转会申请。

有消息称，鲁尼现在已经是气愤加沮丧，而提交转会申请意味着球员第一次正式公开提出他希望离开。

鲁尼与莫耶斯之间没有矛盾。自从这位苏格兰人7月份接班弗格森以来，两人交谈过几次，甚至最近几周也有交流。但鲁尼似乎走上了不归路，隔阂无法弥补，他的唯一目标就是离开。

曼联明白，不论切尔西出什么价。他们都不敢冒险把鲁尼出售给野心勃勃的伦敦敌人，他们或许会付出英超冠军的代价。

然而，没有一座俱乐部希望一位身在曹营心在汉的球员挂在工资单上，更何况他的薪水高达每周25万英镑。谁当主帅都经不起反复的质疑和反对，而鲁尼与俱乐部的合同还有两年结束。

假设他没有与俱乐部续约，曼联错过今夏转会就意味着错过赚取3500-4000万英镑的机会。要是拖到2015年，鲁尼就能正大光明地走出老特拉福德。

曼联担心的是，鲁尼恐怕不会长期保持颠覆状态，球员的自然体格和生活方式就注定了他一旦进入30岁后期，不可能像像吉格斯等类似的球员那样。

莫耶斯并没有给鲁尼任何保证。他暗示范佩西依然是正选中锋，如果前者受伤，那么鲁尼的存在就非常重要。

如果鲁尼不再是曼联的自动首选球员而切尔西会的话，那么，在世界杯将至的情况下，可以理解他希望离开的心情。

巴西2014世界杯是鲁尼重点考虑因素。虽然自从2004年欧锦赛之后，他在英格兰国家队一直未能闪耀，然而他相信这是因为没有­长期打中锋位置的原因。他被挤到边路或者中前场为其他球员制造机会。

莫耶斯非常担心做出错误决定。他知道鲁尼有可能成为自己的噩梦。虽然本赛季8月26日红魔将在主场挑战蓝军，届时球员还未必穿上蓝色战袍，但是留住一个不开心的球员作为负担，还不如4000万英镑卖了换取一个饥饿的转会对象。

莫耶斯需要尽快做出决定，而不是让问题如同滚雪球一样越积越大，同时他也能在与穆里尼奥的心理游戏中展示自己的实力。

这是每一个教练在第一场正式比赛之前都会遇到的头疼问题，尤其是豪门主帅。

对于鲁尼、莫耶斯和穆里尼奥来说，赌注将会越押越高。

曼联高调离队球员：

因斯：尽管是当时英格兰顶级球员之一，弗格森决定将他卖到国际米兰而选择布特和基恩担任中场。

贝克汉姆：在飞鞋事件后，弗格森在许多重大比赛中都弃用了小贝。球员在2003年转会皇马。

斯塔姆：他在自传中写道，2001年被卖到拉齐奥就像“被处理的一块肉一样”。

鲁尼英超进球纪录

2002-03: 6 2003-04: 9

2004-05: 11 2005-06: 16

2006-07: 14 2007-08: 12

2008-09: 12 2009-10: 26

2010-11: 11 2011-12: 27

2012-13: 12

总计: 156

（编译：黎力/责编：顾垠）