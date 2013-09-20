英国爱尔兰携手申办2020年欧锦赛

Image caption 温布利大球场有望成为2020欧锦赛决赛阶段的举办场地

英格兰、苏格兰、威尔士和爱尔兰希望联合举办2020年欧洲冠军锦标赛。

欧足联决定将有13个城市承办比赛后，有32个成员表示兴趣。英格兰希望在伦敦举行，而苏格兰选择了格拉斯哥。另外威尔士确认卡迪夫为举办地，而爱尔兰敲定了都柏林。

所有的申办方可以更改举办城市，不过必须在明年4月25日前提交最后决定。

欧足联决定在2014年9月25日公布13座举办城市的名单。

欧足联主席普拉蒂尼表示：“有超过一半的成员愿意举办2020年欧锦赛，我们非常自豪能够收到如此多的申办兴趣。”

“决赛对于欧洲足球来说意义重大，这将欧锦赛60周年纪念，对于所有球迷来说有着特殊意义。”

该赛事举办分两个“套餐”：一是由12座城市分享三场小组赛和一场16强或8强淘汰赛，另由一座城市享有“决赛”举办权，即两场半决赛和最终决赛赛事。

英足协希望参与两起套餐的申办。足协总书记阿历克斯·霍恩（Alex Horne）说：“我们非常高兴伦敦和温布利球场作为两个套餐的参选对象，我们期待欧足联未来的筛选进展。”

“如果英格兰能在伦敦主场观众面前竞技就太棒了，不过很多国家都表示参选，所以竞争会非常激烈。”

苏格兰足总告诉BBC，格拉斯哥汉普顿公园球场将申办普通套餐。

发言人表示：“我们的球场容量和周围设施都符合要求。”

“唯一不足的是贵宾套房的数量，不过欧足联表示这并不影响我们的申办。”

有关2020欧锦赛申办

12座城市将分享三场小组赛的比赛和一场淘汰赛

一座城市将举办两场半决赛和一场决赛

伊斯坦布尔是举行决赛的大热门

申办结果将在2014年9月公布

（编译：犁力 责编：铃兰）