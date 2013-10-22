弗格森解开谜底：为什么小贝必须离开

Image caption 弗格森在自传中讲述小贝的“飞靴事件”始末

弗格森揭秘当年贝克汉姆为什么必须离开，因为他自认为“比主帅更大牌”。

在爵爷最新的自传里，他透露在2003年足总杯输给阿森纳的比赛后，曾批评贝克汉姆的表现。

“不论你是弗格森还是水管工，权威就是权威。你不能在更衣室称霸。很多人都试过。”——弗格森在自传中如是说。

“当这名曼联球员认为他比主帅还大牌的时候，他就该走了。”弗格森写道“大卫以为自己比弗格森还要大。”

“这对他是致命的。”

贝克汉姆在弗格森手下拿下了六座英超冠军、两次足总杯和一次冠军杯冠军。最终他以2500万英镑的价格在2003年被卖至皇马。

他帮助西甲巨人拿下联赛冠军以后加入美国大联盟洛杉矶银河，并且夺得了联赛冠军。

弗格森在今年5月退休，创造了英国足球史上最成功的执教生涯之一。

“大基恩身体最硬的部分是嘴巴，“他的嘴巴超乎想象的野蛮”他可以在瞬间削弱世界上最有信心的人。——弗格森谈罗伊•基恩

弗格森还描述了更衣室冲突的细节。

“他距我12尺，”弗格森写道，“我们之间的地板上铺了一排球靴”。

“大卫骂人。我走上前去，踢起一只球鞋，正好砸在他眼睛上方。”

当然，他站起来要和我对峙，球员们阻止了他。”“坐下来，”我说，“你让你的球队失望了。你想争辩什么都可以。”

“我第二天叫他看比赛录像，他仍然不承认自己的失误。他坐在那里听我说，一句话都不说，一个字都不讲。”

“你明白我们在谈什么吗？知道我为什么对你发火？”我问。

他甚至没有回我话。

“第二天，这个故事上了新闻。因为球鞋砸伤而贴上的胶带成了焦点。” “当时我就告诉董事会，大卫必须得走。”

爵爷同时放C罗离开老特拉福德，不过皇马事先同意支付8000万英镑。

“克里斯蒂亚诺是我执教过最有天赋的球员。”弗格森写道，“他超越了之前我带过的所有球员。唯一跟他实力接近的就是斯科尔斯和吉格斯，两人在曼联20年贡献太大了。”

弗格森获得奖杯包括13座联赛冠军，两座冠军杯冠军，五座足协杯和四座足总杯。

他的苏格兰同胞莫耶斯离开埃弗顿后前往老特拉福德接班。

然而红魔经历了24年来最糟糕的的开局，目前联赛排名仅第八位，距离领头羊阿森纳八分之差。