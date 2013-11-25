曼城对热刺解析——圆滑Vs空洞

Image caption 曼城在中前场的多样化摧毁了进攻空洞的热刺

上周日英超联赛曼城6:0血洗热刺，前曼联球员萨维奇在他的专栏里面照例分析本场比赛的战况。

托特纳姆的防守失误代价惨重，但是两队之间进攻差距才是导致比分悬殊的真正原因。热刺一直没有把控球强项转会为进攻机会，更不要说进球。

曼城拿球时间少，但是效率高。他们的球速比热刺快，控球灵活积极，前传居多，射门干脆利落。

防守原本是热刺的强项，但是昨天的比赛他们仓皇无措，完全被摧毁了。

圆滑曼城

谁是英超最佳搭档，苏亚雷斯+斯图里奇，还是范佩西+鲁尼？答案每周都不同。

看到阿圭罗搭档内格雷多，不得不说，他俩绝对是最佳锋线组合。

首先两人都体格强健而且奔跑勤奋，善于运动战中进球。

两人在英超贡献了15粒进球，苏亚雷斯和斯图里奇进球18，范佩西和鲁尼为13。

阿圭罗和内格雷多组合既有节奏，又有力量。重要的是，他们两人站距很近，多数时间出现在同一区域。进球欲望强烈，蓝军反击相当快，所以很难阻止他们。

阿圭罗的第二个进球就是整体配合的完美体现。

热刺的麻烦

热刺偏爱单前锋，他们的控球率很高，在曼城2:0之前达到63.5%，但是除了沃克传中拉梅拉，后者射门被德米凯利斯挡出那次是仅有的威胁球，而且还在禁区之外产生，其他时间建树不多。

热刺的问题在于禁区内的触球太少，他们的边路拉得窄，传中有限。索尔达多得到的支持几乎为零。

曼城的防守并非滴水不漏，但本场比赛没有得到任何严肃考验，由于托特纳姆的中场创造力有限，索尔达多显得毫无威胁。

索尔达多在西班牙时以射门精准著称，但是跑位不是强项。对阵曼城时，他多数时间游离在全队之外，这当然不是他的错，但是他在回撤或去到边路时也作用不大。

他甚至极少出现在对手要害领域，在曼城禁区仅仅拿球两次，相比之下阿圭罗在托特纳姆禁区九次触球，两次转化为进球。

索尔达多的拿球仅仅限于中圈范围——每次曼城进球后重新发球开始。你花了2600万英镑买的射手肯定期望他在球队控球占优时能够做得比这更好吧？

索尔达多在61分钟被换下时仅有一次射门，而阿圭罗有五次，和内格雷多有四次。

佩莱格里尼的问题

曼城本赛季英超六轮主场比赛全胜，共打入26粒进球，丢2球。

但是离开伊蒂哈德球场，他们仅仅拿下六场中的一场，破门8次，丢球10粒。

（括号内为排名）

看到他们的主客场数据就知道，他们的传球、控球和射门都非常有优势，但是在客场射门转化为进球的比率比起主场大大减少，导致他们进球少，丢球多。

这也就意味着他们在客场比赛犯错会尤其惨痛。所以哈特在斯坦福桥和维拉公园的两次失误就导致了曼城丢分。

球队作客伊蒂哈德时有畏惧心理，所以他们往往以防守为主等待曼城进攻。一旦他们失球，局面就很难控制。

而蓝军作客时局面就正好相反，不凑巧的是佩莱格里尼手头中卫吃紧，本赛季中卫搭档一共换了12次！而且只有纳斯塔西奇+孔帕尼以及纳斯塔西奇+德米凯利斯组合完成了一场以上的比赛。

看来佩莱格里尼还得继续适应英超的节奏。

（编译:犁力／责编：路西）