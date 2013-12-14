阿森纳不敌曼城 切尔西重拾杀气

Image caption 曼城主场6-3大胜英超领军球队阿森纳。

野心勃勃的曼城主场大胜枪手，但佩雷格里尼还嫌进球不够；切赫连续扑救助切尔西完胜，穆里尼奥欣喜球队转型。

领军英超的阿森纳坐客曼城的比赛遭遇重创，曼城6-3大胜枪手的比赛不仅展示争霸英超的豪气，而且把积分差距缩小到仅三分。

在这场火药味极浓的比赛里，阿森纳虽然对多次越位判罚颇有微词，但确实自始至终受到本赛季攻入35个球的曼城的连续压制。

相比之下，阿森纳场上的布防被主场作战的曼城“撕得”支离破碎，包括席尔瓦、费南迪尼奥等曼城球员对阿森纳发起了全面进攻。

与赛前外界估计相同，佩雷格里尼在这场比赛里继续让在周中对阵拜仁的哈特坐冷板凳，并让潘蒂利蒙司守大门，而阿奎罗则是这场比赛里曼城前锋线上的“尖刀”。

虽然阿森纳在场上也夺得些许机会，但枪手球员们无论在速度、能量和攻击技术上都无法与曼城同行媲美。

温格在赛后接受BBC前方记者采访时，直言阿森纳球员“乱了章法”。

他说：“这场比赛无可置疑地糟透了，在最后20分钟我们溃不成军。”他承认，阿森纳球员在这场比赛里，显然“暴露了重大技术问题。”

法国人不愿找任何借口，但他表示没能利用好数次战机、和主裁判“可怜”的误判，让阿森纳在比赛里“走霉运”。

同时，阿森纳主教练温格也强调这场比赛的输赢“没什么大不了”。他说：“曼城和我们本赛季需要应战的强手没有分别，他们和我们交过手的埃弗顿、南安普顿这些优秀的球队相比，没什么不同。”

阿森纳球员奥泽尔由于比赛结束下场时没有向枪手球迷致意，在赛后向球迷表示道歉。他在“脸书”上写道：“我很感激你们这么远来支持我们，我下场时心情坏到极点，但我也应该向你们表示感谢。”

赛后接受BBC前方记者采访时，心情好到极点的曼城主帅佩雷格里尼说：“再多的进球，我也不嫌多。我们在这场比赛里击败了目前英超最棒的球队，而且也是防守最好的球队。要我说，我们还能再进个四、五个球。”

佩雷格里尼对阿森纳攻进了三个球感到不爽。他说：“我要求前锋要不停地攻击，而整个场上安排也是平衡有序。如果这还有破绽的话，我需要认真对待。”

目前在积分榜上紧追阿森纳其后的切尔西，借完胜水晶宫将差距缩小至两分。

托雷斯首先改写比赛后，切尔西一度让沙马赫将比分追平，最终拉米尔斯的进球和蓝军门将切赫的多次成功扑救，让切尔西顺利取得比赛胜利。

上周末输给斯托克城后，穆里尼奥曾公开表示切尔西“麻烦来了”。但这场比赛的胜利，让切尔西在挑战英超冠军的征途上更进一步。

同时，身陷降级区的水晶宫在新帅普里斯的指挥下，在整体组织和球员信心上都大幅提高。在过去五场比赛里四次不败的水晶宫，本轮止步在切尔西脚下。

穆里尼奥在赛后接受BBC连线时叹口气说：“这个阶段赚取积分可是件难办的事儿，并且水晶宫在比赛里也像个斗士。”

葡萄牙人分析说，水晶宫几次在切尔西可以完全拿下比赛的情况下“逃脱”，“显示了优秀的品质”。

穆里尼奥称赞水晶宫“战斗到最后一秒钟”，而且“主帅指挥得当”。

他在赛后拒绝大力夸奖进球功臣托雷斯。他说：“麻烦还是没走。我们的前锋线还是不得力。虽然我们创造了很多次进球机会，但最终只有区区几次得手的机会。”

（编译／责编：孙晨）