卡迪夫城主帅敲定 索尔斯克亚正式执教

Image caption 40岁挪威少帅索尔斯克亚正式加盟卡迪夫，此前他向“老板”弗格森寻求建议

索尔斯克亚正式被任命为卡迪夫主帅。这位40岁的前曼联传奇在周四亮相训练场与球员们见面。

“娃娃脸杀手”此前在挪威莫尔德执教时夺得过联赛和杯赛冠军。

他说：“这是一个美妙的机会，卡迪夫做好前进的准备，我希望能够帮到他们。”

“我一直都梦想成为英超主帅，太好了终于有了这个机会。”

这位前挪威国脚将在冬季转会期得到老板陈志远的大笔资金支持。

索尔斯克亚在1999年冠军杯决赛对阵拜仁时为曼联打入绝杀进球，他在老特拉福德出场235次，获得六座英超以及两座足总杯冠军。

这位“超级替补”在2007年退役后，执教了曼联青训队两年半，随之回到挪威并率领莫尔德于2011年夺得百年来的首个冠军。

在新闻发布会上，索尔斯克亚感叹：“我真希望现在是25岁还在踢球，但是时间不会静止。

我太幸运了成为英超主帅，我和老板（弗格森）联系过，他给了我很好的建议。

”索尔斯克亚的前任马凯因为与老板马来西亚商人陈志远交恶而在上周五被解职，新帅谈到陈志远表示：“他希望俱乐部能够成功。

我与他会面情况良好，沟通与对话将成为关键。”

他在莫尔德的助理教练——前曼联及谢菲联中场马克·邓普西将随其一道加盟卡迪夫。

（编译：犁力 责编：路西）