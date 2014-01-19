埃托奥帽子戏法 曼联再度迷茫

Image caption 埃托奥的帽子戏法让曼联的卫冕梦想变得渺茫

埃托奥帽子戏法帮助切尔西在英超冠军争夺战中跟紧脚步，而红魔的卫冕梦想则变得更加渺茫。

这位老兵上半场便攻入两球，下半场再下一城。替补上场的埃尔南德斯为红魔打入了搬回颜面的一球。

曼联主帅莫耶斯在终场哨响后显得悲哀无助。曼联目前落后零头羊阿森纳14分，暂时抛开卫冕不谈，连下赛季的冠军杯入场券都需要打一个问号。更糟糕的是，维迪奇对阿扎尔毫无必要的侵犯吃到一张红牌。

红魔现在只能寄希望在足协杯第二回合对阵桑德兰时翻盘，他们在首回合1:2客场负于了当时深陷降级泥潭的“黑猫”。

赛后穆里尼奥对于夺冠持谨慎态度，但是不可否认，这场比赛将作为葡萄牙人的里程碑：这是他第100场英超胜局。第一场发生在2004年，当时的对手正是红魔曼联。穆帅握有百场胜利最快纪录，只用了142场就实现了，比弗格森少了20场。

莫耶斯缺少了鲁尼和范佩西两名锋线大将自然情有可原，然而更加残忍的现实是这支曼联阵容无法挑战英超冠军，不能与阿森纳抑或切尔西和曼城抗衡。

就在红魔哀叹缺少鲁尼和范佩西的同时，自信满满的穆里尼奥可以将托雷斯、马塔和阿什利·科尔放上板凳。埃托奥用三粒进球感谢穆帅的信任。

在这支曼联身上仍然能看到希望，阿什利·扬的射门给切赫制造了不少麻烦；贾努扎伊的表现再次证明了他的无限潜力。

但是空有希望和潜力还不够，卡里克的犯错导致了埃托奥偷袭成功，贾努扎伊的射门被维尔贝克挡出。向来以中场强硬著称的曼联失去了信心，在紧张之下，连擅长的定位球防守都出错，成全了埃托奥的帽子戏法。

本赛季曼联已经输掉了11场英超比赛，仅仅比升班马赫尔城多一场。赛后莫耶斯说：“曼联必须提高。”

“我们运气太糟高了，不应该一来就落后0:2，我们防守不好。只能怪自己。”

然而冬季转会红魔依然手慢较慢，切尔西已经2100万英镑拿下旧将马蒂奇，曼联的追逐目标仍然没有着陆。科恩特朗的租借暂无下文，贝恩斯已经同埃弗顿续约，巴克利暂时无意加盟。这个冬季对于莫耶斯来说也许太长了。

（编译:黎力 责编：皓宇）