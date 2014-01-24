穆里尼奥确认马塔加盟曼联

Image copyright AP Image caption 穆里尼奥正式宣布马塔将加盟曼联

切尔西主帅穆里尼奥确认马塔将加盟曼联，双方在周四达成了3700万英镑的转会协议。

穆里尼奥说：“双方进展良好，我们同意胡安（马塔）前去体检。”

“这位球员值得尊敬，他应该打比赛。一旦报价合理，我们就会进行协商。”

这位25岁的西班牙国脚将在周五抵达曼彻斯特进行体检。

另外，穆里尼奥还透露：巴塞尔中场萨拉如果通过体检将加盟斯坦福桥。

这位葡萄牙主帅最近在一次采访上面谈马塔是说：“正如我一贯所说，有许多优秀的球员在某一体系，某一风格下会表现得更加优秀。”

“他是个绝佳的孩子，他一直在尝试适应体系。他曾经表现非常出色，他现在需要发展到一个球队需要的方向。对于胡安（马塔）这样的球员，坐在板凳上一分钟也不出场确实很难，何况他还是世界级球员，更是难上艰难。”

“我非常喜欢他， 俱乐部也很喜欢他，他在我们俱乐部会大有作为的。所以我不想他离开。”

穆里尼奥二进宫切尔西后倾向使用阿扎尔、奥斯卡和夏季签约的威廉。不过一直球员与主帅关系良好，穆里尼奥在公众场合对于这位西班牙国脚向来不吝赞誉之词。

曼联方面并没有直接向切尔西报价，而是请了中介帮助交易。

穆里尼奥透露：“我问他如果有报价的话愿意走吗？他说‘愿意，我很高兴离开。’但是之后我们知道他情感交集。”

“这对于他来说是个难得机会，又是一家豪门请他，他愿意呆在这个国家，报价也合适。有很多俱乐部都不会把球员出售给竞争对手，但是我们不一样。”

马塔本赛季出场13次，有9次都被替补换下。

穆里尼奥说：“我认为这座俱乐部非常特别，很讲人情味，对球员尊重，尤其是像马塔这样创造了俱乐部历史的球员。”

阿森纳主帅温格认为切尔西出售马塔的这笔交易不公平，针对“教授”的批评，穆里尼奥回应道是：“温格的抱怨是正常的，他一直都在抱怨。一个球员在8月20日效力一家俱乐部，9月5日效力另外一家俱乐部是很正常的事情。这是市场。”

“如果温格把厄齐尔买到曼联我会很开心的。因为他们会失去一个重要球员，就像我们失去胡安一样，这是很正常的。”

马塔在本周三已经在训练营与队友们告别。

（编译：犁力 责编：路西）