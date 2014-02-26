梅尔：执教六场已现帅位危机

Image copyright Image caption 梅尔执教西布朗仅仅44天就面临帅位危机

西布朗主帅梅尔在执教六场比赛之后就出现帅位危机。

这位西班牙人在1月9日正式出任俱乐部主帅，然而执教后球队一场未胜，与降级区仅有一分之隔。

俱乐部的资深球员们开始质疑梅尔的打法，因为这位主帅喜欢采用高节奏压迫性方式。

如果俱乐部英超位置不保，主席皮斯绝不会犹豫采取行动。

球队下一场比赛将于下周主场对阵曼联。他们原本对阵同样苦于保级的桑德兰，不过黑猫闯入了足协杯决赛。

西布朗本赛季仅仅赢得了四场胜利，同时战平13场——为英超最高。

球员们更习惯防守反击战术，上赛季他们就是凭借此打法完成联赛第八，上上赛季名列第10。

这位前皇家贝蒂斯主帅与西布朗签约18个月顶替被炒鱿鱼的克拉克，不过他的副手大卫·戈麦斯的合同只签到本赛季末。

除了主帅变更之外，俱乐部还失去了体育总监丹恩·阿什沃斯，他在去年加盟了英足总。其继任者加尔利克在竞技技术管理上面经验并不丰富，而球探总监麦克当诺得势引得球队不满。

由于麦克当诺西班牙语流利，他在训练场上充当梅尔的翻译，也是负责引援的重要人物。如今他对老板皮斯的影响力甚至大于了加尔利克。

西布朗还要准备填补阿什沃斯离开后留下的转会体系空洞，俱乐部连续两个转会市场操作都收获寥寥。

梅尔在西布朗的执教纪录

1月20日: 西布朗 1-1 埃弗顿

1月29日：阿斯顿维拉4-3西布朗

2月2日: 西布朗 1-1 利物浦

2月8日: 水晶宫3-1 西布朗

2月11日: 西布朗 1-1 切尔西

2月22日: 西布朗 1-1 富勒姆

（编译：犁力 责编：尚清）