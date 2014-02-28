弗格森：曾被老师皮带抽手

Image caption 弗格森是曼联有史以来执教时间最长的主教练

英国足坛神化人物，前曼联主帅弗格森说，他最喜欢的老师曾用皮带抽他的手来惩罚他。

今年72岁的弗格森在苏格兰格拉斯哥长大。他说他的小学女老师“极为厉害，干劲十足”。

这位叫伊丽莎白·汤姆森的老师1940年代到1950年代在弗格森上学的小学任教。

弗格森表示，老师是他的榜样。是这位老师给了他向上的动力和决心。

弗格森在最新一期英国《泰晤士报教育增刊》（Times Educational Supplement,TES）的文章中，把这位小学老师称为他最喜欢的老师。

体罚

弗格森说，被老师用皮带抽手通常是因为在操场打架。不过显然弗格森并不记恨老师的这一惩罚。

1960年代中，已经成为职业足球运动员的弗格森同小学老师又取得了联系。

自那时起，两人一直保持联系直到他的老师去世。

老师去世后，这条皮带被老师家人送到弗格森手中。

现在这条皮带被弗格森摆放在家中的书房里。

英国1987年才在公立学校中禁止体罚。

弗格森说，他的小学老师教给他了一种“永不放弃”的人生态度，使他一生受益。