默特萨克和罗西基续约阿森纳

Image copyright Image caption 33岁的罗西基和29岁的默特萨克与枪手续约成功

阿森纳中后卫默特萨克和中场罗西基双双与俱乐部续约。

29岁的默特萨克于2011年11月从不莱梅加盟，他在本赛季枪手出战的42场比赛中场亮相39次。

罗西基是2006年从多特蒙德加盟，他的合同原本将在今年夏季结束。

主帅温格在俱乐部官网上说：“两位球员拥有优越素质和经验。”

“长期以来，两人都表现出最高竞技水平。”

“目前球队表现出非常好的凝聚力，这样的消息可以更加推动团队精神。”

阿森纳自2005年以来就一直奖杯颗粒无收，他们目前在英超暂列第三，他们将在周六足总杯16强主场迎战埃弗顿。

他们在欧洲冠军杯第一回合0:2负于拜仁慕尼黑。

续约之后，默特萨克表示：“我非常希望能在这所美妙的俱乐部迎来更多时光。”这位德国国脚员本赛季16次戴上队长袖标。

“我用了不少时间才意识到自己能成为球队重要的一部分，现在我可以表现出来。我们需要俱乐部的每个人都严阵以待，挖掘出自己的最大潜力。”

捷克中场罗西基坦言自己与阿森纳签约新合同的最大因素就是希望在这里赢得英超冠军。

“这是我的目标，我会尽一切所能实现。”

（编译：犁力／责编：路西）