卡迪夫城主帅索斯克亚呼吁团结

Image copyright BBC World Service Image caption 索斯克亚呼吁卡迪夫球迷团结。

卡迪夫城主教练索斯克亚呼吁所有和卡迪夫城俱乐部“沾上边”的人们要“团结一致”。

他是在周六卡迪夫城击败富勒姆后，俱乐部老板陈志远遭球迷起哄后做出这番表态的。

主场大胜富勒姆后，卡迪夫城的老板陈志远走进场地庆祝胜利，但遭到看台上球迷们的嘘声。

目前“沦陷”在英超积分榜降级区的卡迪夫城，距离本赛季结束仅剩九场比赛。

蓝燕新帅索斯克亚在接受BBC连线时说：“我们必须要紧密团结在一起，才有可能赚到我们急需的积分。”

他形容俱乐部老板陈志远在赛后“非常高兴”，并称这位备受争议的老板“任何时间都把俱乐部的利益放在首位”。

这位马拉西亚老板与部分蓝燕球迷交恶早已“冰冻三尺”。他入主俱乐部后，不仅把俱乐部的颜色由蓝变红，还“赶走了”前任主帅马凯。

这位62岁的富商曾在二月份说，那些“一小撮”发声抵制他的人，应该向他“道歉”。

在周六比赛取胜后，相当多数的卡迪夫球迷在看台上摆出俱乐部特有的庆祝手势。

索斯克亚强调说，作为主帅，他不希望有任何来自赛场外的“不协和音”。他希望球迷能暂时把与足球无关的事事非非“放在一边”，好让球队打好至关重要的保级战。

他说：“要是能让我们完全只专注足球，那就太好了。”

索斯克亚透露说：“我在过去一个星期与俱乐部老板交流得都很好，我们都认同这个当口，大家必须绑在一起，团结一致。”

对于这场赛前被索斯克亚说成“必胜”的比赛能如愿以偿，这位蓝燕新帅表示满意。凭借球队队长卡尔克的“梅开二度”、加上富勒姆的一记乌龙，蓝燕干净利落地赚到三分。

在称赞球队取胜的同时，索斯克亚直言“要保级，还要做出更大努力”。

他说：“这帮蓝燕的小伙子们简直都拼了，他们有决心要留在英超。”

索斯克亚表示，一场取胜“还不行”，这是“未来两个月的考验”。

他说：“我们现在可不敢松气，这才刚刚有些起色，我们要带着这股子劲头对阵下一场的埃弗顿。”

索斯克亚承认，现在降级区附近的英超球队之间“咬得很紧”。他说：“我们必须赚够积分，才能安全保级。”

（编译／责编：孙晨）