埃弗拉：期待曼联震撼拜仁

Image copyright Getty Image caption 曼联后卫埃弗拉期待红魔能像切尔西那样战胜拜仁

曼联后卫埃弗拉坦言虽然红魔眼下只有拿到一座奖杯的机会，但是他希望俱乐部能像切尔西在2012年那样在安联球场翻盘战胜拜仁慕尼黑赢得冠军杯。

本周三红魔将在冠军杯联赛第二回合挑战卫冕冠军拜仁。两年前切尔西夺得冠军杯那一次联赛排名第六，而这正是当前曼联的名次。

“本赛季让我想起当年切尔西在联赛的状况，他们表现得并不好。”

“依靠一场比赛拯救赛季的情况确实罕见，这让人痛心。我们在拜仁第二回合的表现要力争令球迷骄傲。”

周六红魔客场4:0战胜纽卡斯尔，埃弗拉因为膝伤没有上场，不过他有机会

对阵拜仁时出战。

慕尼黑方面客场对阵英格兰球队纪录最佳，而主场纪录却并不理想。

红魔在英超联赛距离第四位置还有七分之差，如果要拿到下赛季冠军杯入场券最实际的方法就是夺得本赛季的欧冠奖杯。

埃弗拉明白，要在客场战胜拜仁非常艰难，但是他表示红魔目前在欧冠已经打出了最佳水准。

“在冠军杯联赛我们打得很好，我们很有信心，与国内的联赛和杯赛相比，我们现在全力以赴。”

“这个比喻也许不恰当，但是我们目前更加专注，更加拥有红魔精神。”

（编译：犁力 责编：路西）