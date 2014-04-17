卡迪夫：阵容泄密 赛果当无效

Image copyright PA Image caption 一旦调查属实，水晶宫恐将被扣去三分

本月初卡迪夫主场0:3负于水晶宫，赛后威尔士方面出具了一封信件称比赛结果应该判无效，而BBC见过信件内容。

这份信件通过俱乐部律师提交至英超，他们称水晶宫主帅普利斯知道竞技总监穆迪尝试在比赛之前得到卡迪夫的首发名单。

俱乐部声称他们有穆迪获得首发名单的证据，认为这违法了联赛规则。普利斯在接受BBC采访时否认了这一说法。

英超方面确认将对该事件进行调查，一旦证据确凿，水晶宫会被扣去联赛三分，这对这支南伦敦俱乐部和其他保级球队都将产生巨大影响。

卡迪夫认为穆迪在比赛开始之前拿到了俱乐部首发名单机密。他们指控普利斯早早获得了首发名单。

穆迪已经公开否认了夺得卡迪夫首发名单的消息，而普利斯在接受BBC采访的时候拒绝对此事作出评论。

穆迪曾是卡迪夫的前雇佣总监，他在4月3日，也就是对老东家比赛两天之前致电给卡迪夫的比赛分析师恩达·巴伦。电话内容为要求巴伦帮忙弄到首发名单。

尽管巴伦称自己没有提供首发信息给穆迪，而且他已经离开了俱乐部。卡迪夫方面称穆迪是他违法合同的诱因。

卡迪夫称穆迪在4月4日，也就是比赛1天之前通过其他渠道获得了首发名单。该消息的来源是穆迪和巴伦的后续通话——水晶宫竞技总监告诉后者，他已经得到了首发名单。

然而更戏剧化的事件还在继续上演，穆迪在比赛一天前将对手的首发名单错发给了博尔顿主帅弗里德曼。弗里德曼因为是索尔斯克亚的朋友，所以警告挪威人说首发阵容被泄露了。而穆迪的短信显示：卡迪夫球员古纳尔森是消息来源。

该短信内容如下：“从古纳尔森直接得来，他们打4-4-2 马沙尔、KTC、考尔克、特纳、泰勒、达利、梅德尔、穆奇、扎哈、坎贝尔、琼斯。”

而这正式卡迪夫派出的首发阵容，与3月29日相比有三处变化。

而“蓝鸟”方面则称他们不知道是谁给了穆迪信息，所以他们要英超调查究竟谁是泄密者。

（编译：犁力 责编：尚清）