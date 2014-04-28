苏亚雷斯自我救赎 获英超最佳球员

Image copyright Getty Image caption 拿到英超最佳球员，苏亚雷斯实现自我救赎，为自己正名

本赛季苏亚雷斯用表现和实力自我救赎，获得英超最佳球员。

几乎刚刚在一年之前，这位苏亚雷斯因为咬了伊万诺维奇面临10场禁赛。

上赛季他在英超最佳球员的提名之中，最终由贝尔摘得桂冠。在颁奖仪式上念到苏亚雷斯名字的时候，台下甚至出现嘘声。

多亏利物浦老板亨利留住了这位乌拉圭前锋，他无视去年夏季转会阿森纳4000万+1镑，表示即使枪手达到了违约金条款，红军有权留下球员。

苏亚雷斯在周日接过最佳球员奖杯，遗憾的是利物浦主场0:2负于切尔西，英超争冠出现阴影。

本赛季苏亚雷斯屡屡在比赛中起到关键作用，他极具天赋的控球和天马行空的传递令人惊叹，尽管有六场禁赛在身，他迄今在各项赛事总攻入了惊人的30粒进球。

苏亚雷斯是那种极少数给对方球员和球迷都带来恐惧的杀手，他在场上的存在能够破坏防守链条。

尤其是在圣诞节以后，他与斯图里奇和斯特林的锋线组合开始发威，很多时候他向右路侧移，覆盖了大面积的边路范围。

12个月前，苏亚雷斯的咬人行为遭到英国媒体的口诛笔伐，甚至连英国首相都站出来进行职责。球员一度有意离开，与皇马和阿森纳传过绯闻。在杰拉德和罗杰斯的周旋下，苏亚雷斯决定留下。

在夏季转会期间，罗杰斯批评苏亚雷斯对俱乐部缺乏尊重“这支俱乐部给了你一切，绝对一切。”主帅如是说。

苏亚雷斯用行动回报了主帅。

即使本赛季没有拿到英超冠军，下赛季红军也铁定跻身冠军杯，苏亚雷斯的欧冠愿望可以实现了。

（编译：犁力 责编：林杉）