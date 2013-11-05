埃里克森不看好英格兰世界杯夺冠机会

Image caption 前英格兰教练埃里克森目前执教中超的广州富力俱乐部

前英格兰教练埃里克森表示，英格兰队获得2014年世界杯冠军的机会不大。

这位65岁的瑞典人目前执教中超的广州富力俱乐部，他曾经带领英格兰队在2002年和2006年的世界杯中打入了四分之一决赛。

埃里克森在接受BBC第五电台的采访时表示，“我认为他们无法在巴西获得世界杯冠军，2018年俄罗斯世界杯还有可能。他们队中有很多年轻球员。”

他指出，“我觉得比起巴西，在那儿（俄罗斯）夺冠更有可能。”

霍奇森执教的英格兰队虽然以小组第一的身份进入了巴西世界杯决赛圈，但是却没有被列为一号种子队。

如果英格兰想再次打造1966年问鼎世界杯的神话，就需要创造历史，因为到目前为止没有任何一支欧洲球队在南美获得过世界杯冠军。

英格兰足总主席戴克对于国家队明年在世界杯中的机会持低调态度，他把目光放在2022年世界杯上。

期望值不高

埃里克森认为，对于现任教练霍奇森来说，能够进入四分之一决赛就不是失败。他说，“目前期望值不像以前那么高，我认为这对球队来说是好事情。”

埃里克森还表示，“打入四分之一决赛就会很好。不过也是该冲入半决赛或者决赛的时候了。”

埃里克森还认为，冬季休赛可能会帮助英格兰队获得好成绩。他说，“这并不是很难的事情。一月份休赛一周，让球员们有一周的休息时间。然后再让他们进行比赛。”

他指出，“这是让英格兰止步不前的主要原因吗？很有可能。这是其中之一，也是最简单的事情。”

为小贝辩护

与此同时，埃里克森还为前英格兰队长贝克汉姆做出了辩护，就在最近前曼联主帅弗格森对于小贝的明星生活方式提出了批评。

埃里克森说，“对于我来说，贝克汉姆每次到英格兰的营地，他都是非常专业的足球运动员。有时候你会问自己，‘他怎么能够应付？’，他到哪儿都引起轰动。”

埃里克森表示，“我觉得球员们也都接受这个情况，这让他们压力减轻。他当时非常专业，他一直都很专业。”

（编译：林杉 责编：铃兰）