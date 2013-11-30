莱姆西：有自信就能决定正确

Image caption 阿森纳球员莱姆西成了本赛季枪手的进球大户。

效力阿森纳的威尔士球员莱姆西在接受BBC采访时，坦言投奔阿森纳是因为枪手更需要他。他表示，如一切顺利，阿森纳有望本赛季夺冠。

曾经是卡迪夫城史上年纪最小的首发球员的莱姆西平静地回忆说，他在职业生涯里的“首秀”，还是卡迪夫城俱乐部在征得学校老师同意后，才得以实现的。

金童

16岁即首次以替补身份代表卡迪夫城亮相比赛，让莱姆西成为威尔士的昔日“金童”。

他回忆说，当时负责他的老师跟他讲，卡迪夫城俱乐部打来电话，希望能得到学校批准，让年仅16岁的他参加一场周六的比赛 。

莱姆西笑笑说，当时他感觉无所谓，就在老师批准后参加了周末的比赛。而这次出场，开启了他足球职业生涯的第一步。

八岁起就生活在威尔士首府卡迪夫的莱姆西现在说起来，感觉自己的首场职业比赛“依然不可置信”。他说，得到老师批准后，卡迪夫城当时的主教练跟他说，虽然他还是名读书的学生，但他具备实力参加职业比赛了。

“九零后”的莱姆西在加盟阿森纳时还只有17岁。他说：“我感觉效力阿森纳，能让我的技能得到长足发展。”

他说：“我能在17岁的年龄就进入首发阵容，而且我有一种阿森纳需要我的感觉。”

莱姆西目光坚定地说：“在阿森纳能得到主帅给我做的战术分析，而且还手把手帮助我发展职业生涯，我对加盟阿森纳的决定从不感到后悔。”

伤病

莱姆西形容在比赛遭受的骨折让他“很多年来才走出阴影”。

同时，这位威尔士球员认为，伤病的困境从另一方面让他“在心理上变得更加坚强”。

他说：“作为一名职业球员，还有什么比骨折更倒霉的事情呢？我现在终于可以在上赛季后从容面对。”

他坦言，自信心在他比赛里起到重要作用。

他说：“当我在比赛中丧失自信时，就算是我能战胜这个心理障碍，我做出的反应大多也是错误的。但如果我踢得特顺的时候，做出的决定就都是正确的。”

莱姆西有些腼腆地笑笑说：“可能这是种自然反应吧。”

作用发挥

莱姆西耸耸肩说：“随着我年龄的增大，我在中场的领军位置就变得更强。”

他说：“刚来阿森纳的时候，我往往不敢承担如此重大的责任。但我现在也长大了，我在阿森纳球队里也能很放松地发表我的观点，并在场上更果断做出判断。”

本赛季到目前为止攻入11粒进球的莱姆西变得更有自信。

他说：“我现在在场上更能创造进球机会，而且将球破门前的那一刻，我感到更有底气。”

莱姆西在回顾阿森纳曾经遭受过的最惨的赛季开局后说，他“明显感觉到，这个赛季阿森纳能取得不寻常的成绩”。

他说：“只要我们能顺利过关圣诞节期间的比赛的话，我们就有望夺取本赛季的英超冠军。”

（编译／责编：孙晨）