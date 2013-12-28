兰帕德：平淡过圣诞 最爱烤土豆

Image caption 兰帕德笑着表示，自己喜欢给人惊喜，圣诞过法没有特别之处。

切尔西老将兰帕德在2013年让自己成为蓝军史上进球最多球员。他在接受BBC采访时笑言，他的圣诞并没有什么不同。

在说起过去一年出书的经历，兰帕德说“这个想法几年前就有”。

出书

他说：“我终于在过去两年内把这个想法实现了，而且还跟足球没什么关系。”

这位蓝军老将表示，出书给了他“极大的鼓励”。他说：“我很高兴看到，我居然也能做成一些个足球之外的事。”

兰帕德笑着透露说，他在写书的过程中，“最大的挑战”就是如何能在每一个期限内，按时完成交稿工作。

他边笑边说：“我们球员的生活通常都是在旅行中，总是不停地从酒店到球场。”

他说：“在这个过程中，我也深深地学会了如何更有效地安排自己的时间，而不是每年花在踢球和看电视上。”

兰帕德说：“写书让我学会手不释笔。只要一有想法，我都会马上把它记下来。这样我同时也学会如何更明智地使用时间。”

破纪录

说到兰帕德在2013年破了切尔西史上的进球记录时，这位现在蓝军进球最多的老将说：“我可从来没想过自己居然能破进球记录！”

他哈哈大笑地说：“当然了，最后一个进球对我来讲，是最难的！”

兰帕德笑着回忆说：“我的进球数快要破纪录的那个阶段，我身边的所有人都在拿这个聊天，我也感觉神经兮兮的，但也不想为了这个进球，变得太自私。”

这位蓝军老将说：“当时我感觉，我身边的人都特给力。尤其是切尔西球迷们，每当有机会进球时，他们就在看台上拉长音高喊‘射啊’！”

圣诞

兰帕德说，自己的圣诞节“也没什么特别”。

他说：“我一早睡醒后，就和孩子们一起拆礼物，然后一天接下来的时间也就和平时一般无二地平淡度过。”

兰帕德说，圣诞日一天的亮点，在晚上一家人一起烤火鸡。

他说，随后他通常就要奔酒店入住，并和队友一起准备圣诞节次日传统的英超比赛。

兰帕德说：“圣诞期间的英超比赛，总让我感觉很过瘾。”

这位英超名将在说起圣诞大餐时最喜欢的食物时，他说：“我一直最喜欢吃烤土豆。”

他有些沉醉地说：“烤土豆必须外焦里嫩，必须的！”

兰帕德说，他还最喜欢看圣诞节时，人们拆礼物的样子。

这位蓝军中场说：“我其实最喜爱的就是给别人惊喜，我会一直这么做。”

（编译／责编：孙晨）